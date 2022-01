Wisin, Camilo y Los Legendarios lanzan su primera colaboración: “Buenos días”

San Juan, 14 ene (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Wisin y el colombiano Camilo lanzaron este viernes el tema y video musical "Buenos días", el cual mezcla los estilos emblemáticos de los vocalistas, según se destacó en un comunicado de prensa. En el sencillo, producido por el grupo Los Legendarios, Camilo "entrega otra excelente interpretación vocal", mientras que Wisin "rapea y canta" como solo él sabe hacerlo desde los inicios de su carrera. Aportando toques de picardía a su letra cargada de romanticismo, Camilo canta: "Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas, qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa". El verso romántico da paso a un coro de reguetón en el que Wisin interpreta, "solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo, lo que se da ya no se quita". El video, dirigido por Nuno Gomes, está lleno de humor y cuenta con una actuación especial de Evaluna, actual pareja de Camilo, en el papel de la hija de Wisin y la novia del artista colombiano, quien busca la forma de agradarle a su suegro celoso. La canción y el video se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. "Buenos Días" llega tras el rotundo éxito de "Emojis de corazones", otra colaboración de Wisin y Los Legendarios con actuaciones de Jhay Cortez y Ozuna. Un tema que ya cuenta con más de 31 millones de visualizaciones en YouTube. Los Legendarios están firmados bajo la disquera de Wisin, La Base Music Group. Integrado por los productores Marcos "Marc" Ramírez y Víctor "Rafy" Torres, Los Legendarios, ganadores del Premio Latin Billboard 2021 "Latin Rhythm Dúo o Grupo del Año", lanzaron su álbum "Los Legendarios 001" a principios de 2021. El álbum debutó en el sexto puesto en la lista de ventas de música latina y cuenta con 2.000 millones de reproducciones. Este trabajo discográfico incluye los éxitos "Mi niña", de Wisin con Myke Towers; "No me acostumbro" con Wisin, Ozuna, Jesús Navarro (REIK) y Miky Woodz; "Vamo allá" con Wisin; y "Loco", en el que participan Wisin con Nicky Jam y Sech, entre otros. EFE jm/lll