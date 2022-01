Viernes 14 de enero de 2022

---------------- DESTACADAS ----------------------- - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL FRANCIA. Entrevista con el director de Patrocinios del PSG, Marc Armstrong. "El imán de Messi, 8 nuevos patrocinios para el PSG". - INDUSTRIA DEL DEPORTE. ARGENTINA/POLO. Así es la NBA del Polo en Argentina. - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL (F). Alexia Putellas entra en una nueva dimensión. Su cotización se multiplica por tres. - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL/INFORME. La FIFA publica este viernes su informe global sobre traspasos de jugadores. - TENIS/DJOKOVIC. A tres días para que comience el Abierto de Australia continúa la incertidumbre sobre la participación de Novak Djokovic en el primer grande de la temporada, ya que el Gobierno aún no ha decidido si hace uso o no de una prerrogativa en materia de inmigración que obligaría al jugador a abandonar el país por no cumplir los requisitos impuestos por la covid-19. Información de Rocío Otoya (FOTO) - AUTO MOTO/DAKAR. El Rally Dakar 2022 llega a su última etapa, de 680 km de los cuales 164 serán cronometrados, con el británico Sam Sunderland como líder en motos y con el catarí Al-Attiyah acariciando el que sería su cuarto triunfo en coches. (FOTO) ----------------------------------------- AUTO MOTO - Termina el Rally Dakar 2022 (FOTO). 12ª y última etapa: Bisha-Yeda, de 680 km, 164 de ellos cronometrados. . BALONCESTO - NBA: Charlotte Hornets-Orlando Magic, Detroit Pistons-Toronto Raptors, Indiana Pacers-Phoenix Suns, Philadelphia 76ers-Boston Celtics, Chicago Bulls-Golden State Warriors, Miami Heat-Atlanta Hawks, San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks y Sacramento Kings-Houston Rockets. - Euroliga. 21ª jornada (FOTO): Real Madrid-Baskonia (19.45 GMT) . ESQUÍ ALPINO - Copa del Mundo masculina. Descenso en Wengen (Suiza) (11.30 GMT) (FOTO) . FÚTBOL - España. Copa del Rey. Presentación de los octavos de final. Previas de los partidos del sábado: Mallorca-Espanyol, Sporting-Cádiz, Girona-Rayo Vallecano y Betis-Sevilla. - Copa de África de Naciones, en Camerún (hasta 6 feb). Senegal-Guinea (13.00 GMT), Malaui-Zimbabue y Marruecos-Comores (16.00) y Gabón-Ghana (19.00). - Inglaterra. 22ª jornada: Brighton-Crystal Palace (20.00 GMT). - Alemania. 19ª jornada: Borussia Dortmund-Friburgo (19.30 GMT) (FOTO). - Francia. 21ª jornada: Niza-Nantes (20.00 GMT). - El seleccionador de fútbol de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, ofrece la convocatoria de jugadores reservados del exterior con vistas a la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 (15.15 GMT). - México. 2ª jornada: Querétaro-Pumas UNAM y Necaxa-Monterrey - Costa Rica. 2ª jornada: Santos DG-Sporting San José. . GOLF - PGA Tour. Sony Open, en el Waialae Country Club de Honolulu, en Hawai (hasta 16) . POLIDEPORTIVO - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL/INFORME. La FIFA publica este viernes su informe global sobre traspasos de jugadores que, en el caso del fútbol masculino, refleja un aumento de los fichajes a la vez que un descenso del gasto global respecto a la temporada anterior, mientras que en el femenino siguen creciendo tanto el número de jugadoras profesionales como el de contrataciones. - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL FRANCIA. Entrevista con el director de Patrocinios del PSG, Marc Armstrong. "El imán de Messi, 8 nuevos patrocinios para el PSG". - INDUSTRIA DEL DEPORTE. ARGENTINA/POLO. Así es la NBA del Polo en Argentina. - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL (F). Alexia Putellas entra en una nueva dimensión. La jugadora del Barça, Balón de Oro, pasa de 400.000 a 1,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Su cotización se multiplica por tres. . TENIS - A tres días para que comience el Abierto de Australia continúa la incertidumbre sobre la participación de Novak Djokovic en el primer grande de la temporada, ya que el Gobierno aún no ha decidido si hace uso o no de una prerrogativa en materia de inmigración que obligaría al jugador a abandonar el país por no cumplir los requisitos impuestos por la covid-19. Información de Rocío Otoya (FOTO) - Torneos ATP y WTA de Sydney y Adelaida (hasta 15) (FOTO) ---------------------------------------------------------- dep/EFE