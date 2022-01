Un derbi de altura con bola negra

Sevilla (España), 14 ene (EFE).- Betis y Sevilla, Sevilla y Betis, que tanto monta, dirimen este sábado en el Benito Villamarín un derbi de altura en los octavos de final de la Copa del Rey en el que uno de los contendientes tendrá la bola negra de la eliminación para regocijo de los que, en la acera contraria, obtengan la ganadora del pase. Llega los dos equipos al derbi copero encaramados en las alturas de la clasificación liguera, sevillistas segundos y béticos terceros, y con el imperativo de ofrecer a sus aficiones, además de la clasificación, el plus de eliminar al eterno rival, logro tan importante en la ciudad y del que son plenamente conscientes los contendientes. Con el antecedente de la victoria liguera del Sevilla en el Villamarín por 0-2 hace poco mas de dos meses, el equipo del chileno Manuel Pellegrini afronta el duelo frente a los comandados por Julen Lopetegui con el ánimo de despejar las dudas que suscitó ese partido y, como ha manifestado el francés Nabil Fekir, renovado esta semana hasta 2026, con la intención de tomarse la revancha. Salió el Betis del derbi liguero molesto, en expresión de Pellegrini, quien ha apostado para el de mañana por la mentalidad de una final sin serlo y por evitar el exceso de ansiedad, y en el plano puramente técnico, por no perder balones en las salidas para evitar las transiciones rápidas de los de Lopetegui. Nabil Fekir será una de las claves del juego de los de Pellegrini para lograr el pase a cuartos en una columna vertebral en la que el galo estará acompañado por Sergio Canales en la mediapunta, por el 'Panda' Borja Iglesias en el eje del ataque junto al máximo goleador del equipo Juanmi Jiménez y por el argentino Guido Rodríguez en el ancla defensiva del centro del campo verdiblanco. La presencia de Guido se antoja clave en los mecanismos defensivos de Pellegrini, como se vio en las secuelas que dejó su expulsión en el derbi liguero, y su labor podría estar acompañada en el doble pivote del chileno por la aportación creativa del portugués William Carvalho, creciente en sus aportaciones. La principal de las incógnitas, a priori, del once que podría presentar Pellegrini en el derbi está en la portería, ya que ha recuperado al chileno Claudio Bravo; en el torneo copero el titular ha sido hasta ahora Joel Robles, el tercero; y en los últimos partidos la titularidad ha sido para el portugués Rui Silva. Las cábalas del técnico de Santiago podría decantarse en esta ocasión por su compatriota por su peso específico y, además y sobre todo, por su seguridad y aportaciones en la salida del balón por su juego con el pie. En el eje de la defensa no estará Marc Bartra, que en los últimos partidos había cogido galones y que esta semana no ha entrenado por problemas físicos, por lo que las dos plazas podría estar ocupadas por Édgar González y Víctor Ruiz, con opciones para el argentino Germán Pezzella. Ante ellos se presentará el Sevilla también con incógnitas en su alineación, las que tiene desde hace muchas semanas el técnico guipuzcoano debido a la acumulación de bajas, como se vio el pasado domingo en la victoria en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Getafe (1-0). Lopetegui afrontó ese choque con hasta ocho bajas, con tres futbolistas -Yassine Bono, Youssef En-Nesyri y Munir El Haddadi- convocados por Marruecos para la Copa de África. Otros tres son ausencias por lesiones de larga duración -Jesús Navas y los extremos Suso Fernández y el argentino Erik Lamela-, a los que se unieron en las últimas fechas el danés Thomas Delaney y el neerlandés Karim Rekik, también con mermas físicas. Esta lista de bajas es probable que se mantenga para el partido del sábado, pero ahora se está pendiente del central francés Jules Koundé, quien sufrió una mala caída en la primera parte del partido ante el Getafe y que ya no jugó en la segunda con molestias en la cadera. Poco ha trascendido esta semana desde el club del barrio de Nervión sobre la recuperación del central Jules Koundé, la de algún que otro jugador o de posibles nuevas bajas por la covid-19, por lo que la alineación en el Villamarín podría ser parecida a la del pasado domingo con la duda de si está el joven galo o ocupa su puesto el serbio Nemanja Gudelj. Lopetegui, en su comparecencia de prensa de este jueves, no ha desvelado nada al respecto y se ha remitido hasta el propio sábado para saber con los que puede contar, entre ellos el mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, quien se ha unido en las últimas horas al equipo procedente del Oporto portugués y del que el preparador sevillista ha comentado que podría estar en la lista de inscritos para el partido. Pese a todos estos inconvenientes, los sevillistas llegan al choque en una buena racha en LaLiga, en la que son segundos a cinco puntos del líder, el Real Madrid, pero con un partido menos, y con diez de ventaja respecto al tercero, precisamente el Betis. No ha sido hasta ahora tan lustroso su caminar por la Copa, en la que se encontró en la primera eliminatoria con el Córdoba y en la segunda con el Andratx, ambos de la Segunda RFEF y en las dos ocasiones tuvo que llegar a la prórroga, incluso con tanta de lanzamientos desde el punto de penalti ante el conjunto balear. - Alineaciones probables: Real Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Édgar, Víctor, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias. Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Koundé o Gudelj, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Rakitic, Papu Gómez; y Rafa Mir. Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea (Comité Vasco). Estadio: Benito Villamarín. Hora: 20.30 GMT. EFE cb-agr/og