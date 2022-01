Uchimura se muestra cómodo ante su retiro y su última actuación pendiente

Tokio, 14 ene (EFE).- El gimnasta Kohei Uchimura se mostró cómodo este viernes en su primera comparecencia tras anunciar su retirada, en la que habló de sus motivaciones, su futuro e hizo balance de su carrera, que culminará con una última actuación el próximo marzo. "Realmente no siento que me esté retirando. He estado en activo como deportista 16 años, la mitad de mi vida, y estoy orgulloso", dijo el gimnasta, que explicó que sus primeros pensamientos sobre el retiro lo abordaron mientras entrenaba para el Mundial de Kitakuyshu, en su ciudad natal del sudoeste nipón. Hijo de padres también gimnastas, Uchimura, de 33 años, se subió por primera vez a un aparato a los tres años. Debutó con la selección nacional en 2007. Considerado el mejor gimnasta masculino de la historia y con el mayor medallero de este deporte hasta la fecha (28 preseas, entre ellas seis oros mundiales y dos olímpicos en concurso general), el japonés no pudo revalidar el título de campeón en octubre, tras irse con las manos vacías meses antes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vestido con traje oscuro, camisa blanca y una corbata azul marino cuyo patrón recordaba al de los podios de Tokio 2020, el "rey Kohei" compartió sus pensamientos sobre la complejidad de competir en el panorama actual, por el nivel de los deportistas y su castigado físico, y cómo sintió que Kitakyushu "sería el último Mundial". "Me resulta complicado seguir el ritmo", dijo Uchimura. "Quiero seguir moviéndome hasta que el cuerpo me lo permita, pero continuar compitiendo se ha vuelto duro" y su cuerpo le pide nuevos retos. El gimnasta hizo balance de sus 16 años de carrera profesional, los resultados meteóricos que deja y su empeño por dotar siempre de belleza a sus actuaciones para acercar la gimnasia al público. "Siempre he querido mostrar algo bello. Hacer lo mismo que el resto de gimnastas, pero mostrar y hacer algo diferente", explicó. "Quizá podría haber hecho más esfuerzo en algunos momentos del pasado y no puedo estar satisfecho del todo todavía", añadió, pero considera que ya no puede dar el máximo en los entrenamientos. Uchimura dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a su entrenador de los últimos cinco años, Hiroaki Sato. "Siento realmente que hoy estoy donde estoy gracias a él", dijo el gimnasta, que lamentó no haber podido lograr los oros junto a él. "Durante los últimos años he podido experimentar muchas cosas", señaló Uchimura, al que le gustaría "seguir aprendiendo siempre" y que quiere ahora transmitir a los más jóvenes lo que ha aprendido. UN ÚLTIMO ESPECTÁCULO Pese al anuncio de su retirada y con la vista puesta ya en el futuro, el "rey Kohei" tiene una última actuación pendiente. Será el 12 de marzo en el Gimnasio Metropolitano de Tokio. "Lo siento como si fuera una exhibición", no una competición, dijo Uchimura, que apostará por el concurso completo individual, poniéndose al límite de nuevo tras limitarse la barra fija en la cita olímpica para dar un respiro a su magullado físico. "Más que un final, siento que también es un comienzo" hacia algo nuevo, y buscará afrontar esa última actuación "de forma relajada", para mostrar su mejor gimnasia.