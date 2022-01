Tribunal termina impresión de papeletas para las elecciones en Costa Rica

San José, 14 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) informó este viernes que terminó la impresión de las papeletas que se utilizarán para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 6 de febrero. Tras concluir la impresión de poco más de 7 millones de papeletas, el tribunal comenzó con el empaque de las mismas en sacos que serán distribuidos a las 6.767 juntas receptoras de votos que abrirán en todo el país el día de las elecciones. "Desde ayer empezamos (a empacar) y esperamos finalizar el día 20", comentó este viernes el director de Registro del TSE, Héctor Fernández. Para el 6 de febrero están convocados a las urnas 3,5 millones de costarricenses para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2022-2026. Para que un candidato gane la presidencia en primera vuelta necesita el 40 % de los votos válidos. Estos comicios tendrán la cantidad récord de aspirantes presidenciales con 25. El Tribunal electoral reiteró este viernes que todas las personas tienen el derecho de votar y por lo tanto padecer covid-19 no es un impedimento para acudir a las urnas, aunque sí instó a la población a mantener medidas sanitarias. El TSE emitió una resolución el pasado martes según la cual padecer la covid-19 no es un impedimento para que la gente acuda a votar, pues se trata de un derecho político que solo puede suspenderse "cuando así lo disponga un órgano jurisdiccional, entidad normativa que no tienen las órdenes sanitarias, que son actos administrativos". El TSE advirtió que "ninguna autoridad pública, ni los miembros de la junta receptora de votos pueden impedirle sufragar solo por el hecho de habérsele ordenado aislamiento o por mostrar síntomas que hagan presumir que se encuentra contagiado de SARS-CoV-2". En la actualidad Costa Rica atraviesa la cuarta ola de contagios de la covid-19 a causa de la variante ómicron que está generando un crecimiento exponencial de casos no visto durante la pandemia. EFE dmm/lll (foto)