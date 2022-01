Sunderland: “Se siente mejor que la primera victoria”

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El británico Sam Sunderland (Gas Gas), que conquistó este viernes con su segundo Dakar en la categoría de motos, reconoció, este sienta “mejor” que el primero que logró en 2017, ya que “cinco años es mucho tiempo de espera”. “Honestamente creo que esta se siente incluso mejor que la primera victoria, porque han pasado cinco años y cinco años es mucho tiempo de espera. También es especial lograrlo con dos colores diferentes, KTM y Gas Gas. Este día estará en mi memoria para siempre”, dijo al finalizar la especial. “No lo sé… creo que intentar dar mi máximo todos los días, ser consistente, no perder mucho tiempo con el libro de ruta cuando había tramos difíciles… no fue fácil para nadie y estoy muy feliz de haberlo logrado”, comentó sobre cuál ha sido la clave de su victoria. Un Sunderland que no estuvo ni mucho menos tranquilo antes de empezar la duodécima etapa, disputada este viernes entre Bisha y Yeda, a pesar de contar con solo 163 kilómetros cronometrados. “Hice un gran trabajo ayer para la general, pero hoy tenía mucho estrés. Este año los tiempos estaban muy ajustados. Cuando llegué a la etapa vi cuánta navegación había por delante y no puedes imaginar el estrés que tenía. Estoy muy contento por todos los que me rodean. Es bonito devolverles la confianza que me dieron con esta victoria”, aseguró. EFE 1011880 omb/og