Sunderland gana su segundo Dakar en motos con Quintanilla segundo

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El británico Sam Sunderland, del equipo español Gas Gas, que cuenta con apoyo de la marca austríaca KMT, logró su segundo Dakar en la categoría de motos, tras ganarlo en 2017, al imponerse en la general por delante del chileno Pablo Quintanilla (Honda), ganador de la duodécima etapa disputada este viernes entre Bisha y Yeda, y el austríaco Matthias Walkner (KMT). No fue un equipo oficial el que se hizo con la victoria, pero tras 18 años seguidos en los que una KTM se imponía en el desierto, la japonesa Honda sumaba dos ediciones seguidas logrando el triunfo, por lo que en 2022 la austríaca rompe esta racha y se hace con su primer ‘Touareg’ en Arabia Saudí. Y lo hace con sorpresa ya que le ‘arrebataron’ a Honda, al vigente campeón hasta este viernes, al argentino Kevin Benavides; pero los 36 minutos perdidos el segundo día de competición y, sobre todo, los problemas mecánicos de la etapa 10 le impidieron luchar por defender su corona. Una que Quintanilla luchó porque retuviera Honda hasta la última etapa, a pesar de que el tramo cronometrado (especial) contase con solo 163 kilómetros y mayoría de pista, sin complicar en exceso a los pilotos más allá de alguna dificultad en la navegación. Finalmente, solo le pudo recortar 3’25” que le sirvieron para certificar su segundo lugar en la clasificación general, a 3’27” de Sunderland. Tercero, a 6’47”, fue un Walkner quien, a pesar de ponerse líder en la novena etapa, no pudo mantener dicho lugar de privilegio. El mejor español sobre dos ruedas fue un Joan Barreda (Honda) que corrió desde la quinta etapa con la clavícula fracturada. Se volvió a caer en la octava y aun así finalizó en quinta posición de la general. Por su parte, Lorenzo Santolino (Sherco) finalizó en 12ª posición a 58’26” del ganador. Una duodécima etapa, disputada entre Bisha y Yeda, que, como se preveía, no cambió los primeros lugares de la general pero que tuvo lucha hasta el final. Quintanilla le sacó cinco segundos al estadounidense Ricky Brabec (Honda) y 18" al australiano Toby Price (Honda) para finalizar un Dakar en el que iguala su mejor resultado (2º en 2020). Cinco primeros clasificados de la 12ª Etapa en motos: 1 – Pablo Quintanilla (CHI-Honda): 1h40’ 2 – Ricky Brabec (USA-Honda): a 5” 3 – Toby Price (AUS-KTM): a 18” 4 – Nacho Cornejo (CHI-Honda): a 29” 5 – Joan Barreda (ESP-Honda): a 1’13”. Clasificación provisional del Dakar en la categoría de motos: 1 – Sam Sunderland (GBR-Gas Gas): 38h47’30” 2 - Pablo Quintanilla (CHI-Honda): a 3’27” 3 – Matthias Walkner (AUT-KTM): a 6’47” 4 – Adrien Van Beveren (FRA-Yamaha): a 18’41” 5 – Joan Barreda (ESP-Honda): a 25’42”. EFE 1011880 omb/og (foto)