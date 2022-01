Madrid, 14 ene (EFE).- Neven Spahija, entrenador croata del Bitci Baskonia, reconoció que su equipo no dio el nivel necesario, sobre todo en defensa, para poder "sorprender al Real Madrid". "En el primer tiempo no estuvimos duros en defensa. El Real Madrid tiene un gran talento y si quieres hacer algo contra el Madrid tienes que defender", dijo rotundo Spahija. "Más físico, necesitamos más físico. Yabusele, sobre todo, nos ha hecho 7 de 7 en tiros y no hemos hecho ninguna falta. Necesitamos mejorar", añadió. La buena noticia para los vitorianos fue el regreso de Aleg Peters. "Es una buena noticia que Aleg Peters esté preparado para jugar. Todavía no está a su nivel, pero es una buena noticia. Ahora necesitamos trabajar para volver a nuestro mejor nivel", concluyó Neven Spahija. EFE moli/ism