Soto Grado arbitrará la final de la Supercopa

Madrid, 14 ene (EFE).- El toledano César Soto Grado será el árbitro principal de la final de la Supercopa de España que Real Madrid y Athletic Club disputarán el próximo domingo en Riad, informó este viernes la Real Federación Española de Fútbol. El colegiado del Comité Riojano ascendió a la categoría reina del fútbol español en 2019 y fue nombrado internacional este 1 de enero de 2022. Soto Grado, de 41 años, estará asistido por el catalán David Medié Jiménez en el VAR, que a su vez estará acompañado por Javier Alberola Rojas, del comité castellanomanchego como asistente de VAR. Raúl Cabañero Martínez y José Gallego García completarán el trío arbitral principal en calidad de asistentes, mientras que Isidro Díaz de Mera Escuderos formará como cuarto. ÁRBITRO PRINCIPAL César Soto Grado (C. Riojano) ASISTENTES Raúl Cabañero Martínez (C. Murciano) José Gallego García (C. Murciano) VAR David Medié Jiménez (C. Catalán) Javier Alberola Rojas (C. Castellanomanchego)