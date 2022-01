Santolino: “Contento de haber luchado por el ‘top10’ hasta el último día”

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El español Lorenzo Santolino (Sherco) finalizó 12º en la categoría de motos del Dakar, disputado en Arabia Saudí, se mostró “contento de haber luchado” por acabar entre los diez primeros “hasta el último día” a pesar de que contaba con una moto que llegó a última hora. “He intentado dar el máximo hoy. Salía en una posición que no era mala, he hecho algún error de navegación, como todos, y no se ha podido hacer más. Estoy contento de hacer 12º y haber luchado por el ‘top10’ hasta el último día. Me voy con buenas sensaciones, de haber hecho bien mi trabajo. Sin ninguna caída”, dijo al terminar la especial. “Faltan cosas por mejorar y cosas que tenemos que trabajar, pero me voy contento y satisfecho de haber llegado al final cada día, aunque las condiciones no fueran las óptimas”, añadió. Santolino agradeció a su equipo el esfuerzo y se emplazó a 2023 para metas mayores. “Agradecer a Sherco el trabajo que ha hecho, teniendo lista esta nueva moto para el Dakar un poco ‘in extemis’. Nos faltan cosas por probar, pero lo importante es saber dónde hay que trabajar de cara al Dakar 2023. Si seguimos trabajando, llegaremos al ‘top5’”, aseguró. EFE 1011880 omb/og