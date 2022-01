Bujador (Campamentos de refugiados saharauis, Argelia), 14 ene (EFE).- El Representante del Frente Polisario ante la ONU y coordinador con la misión de Naciones Unidas para el Sahara (MINURSO), Sidi Mohamed Omar, advirtió hoy al nuevo enviado espacial, Staffan de Mistura, de que se enfrenta a un desafío inédito, ya que actualmente "no existe ya ni alto el fuego ni proceso de paz". En una rueda de prensa previa a la llegada este sábado del diplomático italo-sueco por primera vez a los campamentos de refugiados ubicados en la región argelina de Tindouf, Omar dejó entrever que los saharauis no esperan mucho de la visita. "Vamos a escuchar a De Mistura en su primer contacto y luego haremos pública nuestra postura. No tenemos muchísima esperanza porque es el primer contacto y obviamente, como dije, es el quinto enviado personal que nos visita y ahora existe una situación diferente", agregó en alusión a la tensión bélica que desde hace más de un año domina la zona. Según el responsable saharaui, el diplomático italo-sueco visitará mañana el campamento de Smara, donde será recibido por la gobernadora y el consejo regional, y se reunirá con miembros de la delegación negociadora del Polisario antes de ser recibido por el líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Ibrahim Ghali. "Esta visita se produce en un contexto totalmente diferente de los contextos anteriores sobre todo en lo que se refiere al estado de guerra abierta entre la RASD y el Estado ocupante de Marruecos desde el día que Marruecos violó el al fuego el 13 de noviembre de 2020 al atacar un grupo de civiles saharauis", indicó. "Estamos en una situación en la que no hay ni alto fuego ni proceso de paz y este es uno de los grandes retos a los que debería enfrentar De Mistura", señaló Omar que precisó que la "postura del Frente de Polisario es siempre luchar hasta la plena independencia de la República saharaui". El enviado especial llegará a Tindouf procedente de Argel en la segunda etapa de una visita que comenzó el jueves en Marruecos, país que en 1975 ocupó el territorio del Sáhara Occidental, entonces bajo administración colonial española. DECEPCIÓN CON EL REFERENDUM Omar subrayó, asimismo, que el pueblo saharaui no cree ya que el referéndum de autodeterminación constituya una solución y solo "se aferra a su legítimo derecho a la independencia total" de la antigua colonia española En una rueda de prensa previa a la visita que este sábado realizará a los comapmentos Steffan de Mistura, nuevo enviado especial de la ONU para el conflicto en el Sahara, Omar insistió en que el pueblo saharaui seguirá ejerciendo "su derecho a defenderse por todos los medios legítimos" de lo que considera una agresión permanente por parte de Marruecos. "El referéndum nunca ha sido una demanda por parte del Frente Polisario, sino ha sido una propuesta conjunta de la ONU y la UA en el marco de un plan de paz en 1988", recordó. "Para nosotros, el referéndum era una propuesta de compromiso, realista y legal, porque el referéndum es uno de los medios destacados que usa la ONU, una la solución de compromiso entre la postura del Sahara Occidental y la demanda ilegal del Estado ocupante de Marruecos", dijo en el campamento de Bujador. "La única solución es garantizar el derecho innegociable del pueblo a la libertad e independencia", concluyó. EFE no-jm/fp