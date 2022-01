Quintanilla: “Me voy feliz con este segundo lugar”

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El chileno Pablo Quintanilla (Honda) finalizó segundo en motos la 44ª edición del Rally Dakar, disputado en Arabia Saudí, y se fue “feliz” por lograrlo ya que dio su “100 por 100”, a la vez que miró al futuro con el objetivo de seguir “trabajando” para “obtener la victoria”. “Contento. Salí a darlo todo, mi 100 por 100. Con solo un error podía perder el segundo lugar, así que fue estresante, intenso, desde la mañana. Pero estoy muy contento con mi resultado, con mi rendimiento en la carrera y por cómo trabajé día a día. Hice un muy buen trabajo y me voy feliz con este segundo lugar. Un podio más y otro Dakar más, sumando más experiencia”, dijo al acabar la especial. El piloto chileno se centró más en defender su segundo lugar que en superar al vencedor final, el británico Sam Sunderland (Gas Gas): “Sabía que la única manera de alcanzarlo era si cometía algún error de navegación, pero el que no hubiera ningún punto de control oculto dificultaba eso”. “Gracias a todo el equipo y a la gente que me estuvo apoyando, a todos esos chilenos y latinoamericanos que estuvieron alentándome; se agradece y se siente. A disfrutar, a descansar y ya llegarán más oportunidades”, comentó Quintanilla que ya piensa en la próxima edición. “Sí, por supuesto (sobre si el objetivo el próximo año es ganar). Seguiremos trabajando por obtener la victoria. Quedan más oportunidades y seguiremos con las mismas ganas y misma fuerza”, completó. EFE 1011880 omb/og