Puerto Rico apuesta por refuerzo y restricciones ante récord de contagios

San Juan, 14 ene (EFE).- Con máximos diarios de contagios y hospitalizaciones por covid-19, Puerto Rico está apostando por vacunar a la población con la dosis de refuerzo y prolongar las restricciones para evitar una mayor presión sobre el sector sanitario. El Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico reportó este viernes 904 pacientes hospitalizados por covid-19 y 6.334 casos entre confirmados con prueba PCR y probables con antígenos. Se registraron, además, 27 fallecidos a causa del coronavirus, de los cuales 12 no estaban vacunados, otros 12 solo tenían sus primeras dos dosis de la vacuna y tres contaban con el refuerzo, pero sufrían de condiciones preexistentes. "Hace varios meses podíamos decir o pensar que no conocíamos a nadie con covid. Hoy, cada familia tiene un familiar con covid", lamentó en declaraciones a Efe Lilliam Rodríguez, presidenta de VOCES, organismo implicado en la campaña de vacunación. EL REFUERZO Y LA VACUNACIÓN INFANTIL Rodríguez reconoció que "tener las dos dosis no significa que la persona esté cien por ciento protegida", y exhortó a la ciudadanía a que se vacune hasta completar las tres dosis. "En Puerto Rico tenemos que enfocarnos en esa dosis de refuerzo y en la vacunación de niños, que está a menos del 50 %, de cara al curso escolar", subrayó. El inicio del semestre escolar en el sistema público quedó pospuesto para el 24 de enero debido a la gran cantidad de contagios y para dar tiempo a que los alumnos se vacunen antes de volver de modo presencial a las clases y a que los profesores se pongan el refuerzo. Puerto Rico es el territorio de Estados Unidos con una mayor tasa de vacunación. A día de hoy, 81,4 % de las personas aptas (mayores de 5 años) tienen la pauta completa. HOSPITALES BAJO PRESIÓN PERO NO COLAPSADOS El repunte de los casos ha dado "la impresión" "de que hay un sistema hospitalario en colapso", dijo a Efe el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Pla. "Estamos trabajando bajo presión, pero no hay razón para que hayan voces diciendo que hay un colapso hospitalario" en Puerto Rico, donde hay 68 hospitales, aseveró. Pla reconoció que "hay una falta de empleados" en los hospitales, entre personal contagiado y el que ha abandonado la isla buscando mejores oportunidades, pero señaló que "hay suficientes camas para atender a pacientes de covid". El repunte de casos de covid-19 en Puerto Rico arrancó a mediados de diciembre pasado debido a la variante ómicron, provocando que el gobernador Pedro Pierluisi emitiera varias órdenes ejecutivas para contener la pandemia. EXTIENDEN LAS RESTRICCIONES La vigencia de algunas de ellas, que expiraban el 18 de enero, ya han sido prolongadas hasta el 2 de febrero al no remitir la crisis. Esto ha ocurrido con las restricciones en vigor relacionadas a la prohibición de consumo de alcohol y el cierre de negocios de la medianoche a las cinco de la madrugada, según anunció el gobernador la víspera. La prolongación de las medidas supone también mantener los límites de aforo en los negocios de consumo de comida y bebidas, de 50 % en interiores y 75 % en exteriores. Además, a partir del próximo lunes se impone el 75 % de aforo en otros lugares que atienden público en interiores, como centros comerciales, supermercados y farmacias, así como instalaciones gubernamentales. La situación sanitaria ha provocado que varios artistas locales como Kany García, Tommy Torres, Myke Towers y Luis Fonsi retrasen para los próximos meses los conciertos que tenían programados en enero. EFE jm-mv/msc (foto)