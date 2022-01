Pronovias da una segunda vida a los vestidos de novia

Madrid, 14 ene (EFE).- La compañía de moda nupcial busca más allá de la boda y lanza una línea de vestidos reconvertibles, "Second life", una iniciativa a través de la cual las novias después del sí quiero pueden transformar el vestido para utilizarlo tantas veces como se desee en otras ocasiones. Este servicio forma parte de la estrategia de la compañía, que quiere poner al sector nupcial al nivel del resto de la industria de la moda en cuestiones sostenibles y de circularidad. "'Second life' pone fin a la idea de que los vestidos de novia solo se pueden llevar una vez", afirma este viernes Pronovias en un comunicado. "La moda nupcial no es precisamente conocida por su circularidad. Este proyecto es un paso para rectificar esto y empujar al sector hacia mejores estándares de sostenibilidad. Esto es vital para el futuro de nuestra industria y el legado que queremos dejar", explica en la nota Amandine Ohayon, CEO de Pronovias Group. Después de su boda, las novias pueden devolver su vestido a las tiendas seleccionadas de Pronovias o Nicole Milano y transformarlo, sin coste adicional, en un nuevo vestido para lucir una y otra vez. "Es un proyecto muy innovador porque lo que estamos haciendo es dar una nueva vida a vestidos que tradicionalmente solo se utilizan una vez", señala Alessandra Rinaudo. Este primer lanzamiento consta de 70 vestidos de novia cuidadosamente seleccionados que se pueden convertir en vestidos para ocasiones especiales modificando el largo, eliminando mangas y agregando cinturones, tirantes, fajines y otros detalles para crear un 'look' totalmente nuevo para el vestido. Este programa se une a las demás iniciativas que Pronovias Group está impulsando con el objetivo común de mejorar los estándares ecológicos de la industria nupcial. La firma produce vestidos sostenibles en todas sus marcas y colecciones. Los vestidos #WeDoEco están elaborados con telas y materiales cien por cien ecológicos y en algunos casos de fabricación local, reduciendo así la huella de carbono.