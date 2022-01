Sevilla (España), 14 ene (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado que afronta el derbi sevillano en la Copa del Rey, mañana ante el Sevilla en el Villamarín, como "un partido normal" en el que su equipo debe dedicarse "a hacer lo que mejor sabe, jugar" y "controlar el exceso de ansiedad" en un duelo "importante para la ciudad". "Tras el derbi de Liga (0-2 para el Sevilla), quedamos molestos, pero ese partido debe servirnos para mañana. Perdimos muchos balones en la salida, hay que evitar eso para las frenar sus transiciones rápidas. Tenemos que mentalizarnos de que es un final porque lo importante es clasificar para cuartos", dijo Pellegrini en rueda de prensa. Para el entrenador chileno, "es una alegría que el partido se juegue en casa, ojalá sea un espectáculo", pues entiende que "jugar de local va a dar un plus" a los béticos, que no conocen la victoria ante el Sevilla desde que él está en el banquillo, si bien considera que "los derbis lo juegan las instituciones y no las personas". Manuel Pellegrini no espera "a un Sevilla diferente al habitual", ya que lo considera "un equipo de Champions, intenso, compacto y resultadista" que planteará "un partido muy disputado" a pesar de que "tiene bajas, igual que todos en estos últimos meses". El técnico ha confirmado que ni el delantero brasileño Willian José da Silva, quien "comenzó a trabajar con el grupo pero no para será citado mañana", ni el defensor Marc Bartra, quien no ha entrenado durante la semana, podrán medirse mañana con el Sevilla en los octavos de la Copa del Rey debido a sendas lesiones. Pellegrini, quien tiene "a tres porteros de plenas garantías en condiciones" de jugar mañana (el chileno Claudio Bravo, el español Joel Robles y el portugués Rui Silva), también anunció que "está citado" el lateral diestro senegalés Youssouff Sabaly "tras una lesión larga" que lo mantiene inédito en el Betis desde su fichaje el pasado verano. Por último, el técnico verdiblanco comentó que "la renovación de Fekir", oficializada este semana, "es buena para el club", ya que "mantenerlo ayudará a consolidar el proyecto" porque es un futbolista que "tiene mucho que dar, está en su plena vigencia. El Betis debe buscar ser una institución cada vez más poderosa".