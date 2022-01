Pandemia podría pasar a endemia en 2022: Cofundador de Moderna

(Bloomberg) -- La pandemia podría comenzar a pasar a una fase endémica en 2022, aunque los países deberán permanecer atentos a medida que se propaga la variante ómicron, según el cofundador de Moderna Inc. Noubar Afyan.

Mientras algunos países lentamente comienzan a considerar el tratamiento del covid como una enfermedad endémica, como la gripe, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud han dicho que es demasiado pronto para apostar por eso a medida que aumentan los casos.

“El 2022 puede ser el año en que la pandemia entre en una fase endémica, pero realmente depende de lo que suceda y de las decisiones que se tomen en todo el mundo”, dijo Afeyan en una entrevista en Bloomberg Television el viernes con Francine Lacqua. Aunque la variante ómicron es altamente transmisible, “por otro lado, tiene un efecto menor en términos de gravedad de la enfermedad”, dijo.

La vacuna de refuerzo específica de ómicron de Moderna podría comenzar pruebas en humanos dentro de unas semanas, dijo, reiterando comentarios del director ejecutivo, Stéphane Bancel, hecho a principios de esta semana. Bancel dijo que esperaba que se necesitara otro refuerzo en el otoño, y es probable que contenga un componente adaptado a ómicron.

“Estaremos listos para iniciar nuestras pruebas dentro de semanas”, dijo Afeyan el viernes. “Si necesitamos un refuerzo en la primavera en lugar del otoño, es algo que tendremos que trabajar con funcionarios de todo el mundo para resolver”.

Moderna, junto con Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, desarrollaron vacunas covid-19 altamente efectivas basadas en tecnología de ARN mensajero. Moderna dijo a principios de esta semana que ha firmado acuerdos de compra de vacunas por un valor de US$18.500 millones para este año, junto con opciones por otros US$3.000 millones, incluidas las vacunas de refuerzo.

