Opositora venezolana ve ilegal posible despliegue de estructura militar rusa

Caracas, 14 ene (EFE).- La exdiputada opositora Olivia Lozano consideró este viernes que es contrario a la Constitución venezolana un posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país, algo que no descartó ayer el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov. A través de un comunicado, la opositora recordó que, según el artículo 13 de la Constitución, "el espacio geográfico venezolano es una zona de paz" y, por tanto, "no se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias". Riabkov afirmó este jueves al canal de televisión internacional ruso RTVI que Estados Unidos y la OTAN dijeron "no" a las demandas de garantías de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente. Al ser preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", señaló. Al respecto, Lozano aseguró que estas afirmaciones demuestran como las "alianzas peligrosas" desarrolladas por los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han "puesto en peligro los principios de soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos y la no intervención, poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones de venezolanos". Advirtió de que el Gobierno de Vladimir Putin "trata de revivir" episodios "contrarios a la cooperación, a la interdependencia y a la globalización", usando a países como Venezuela. Por todo ello, exhortó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a respetar la ley venezolana y a que "no siga poniendo a las Fuerzas Armadas al servicio de parcialidades políticas e ideológicas, ni de ninguna potencia extranjera". Este jueves, el líder opositor Juan Guaidó también rechazó las declaraciones de Riabkov y afirmó que "Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar" en territorio venezolano.