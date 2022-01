Nicolás Maduro se reúne con el nuevo gobernador de Barinas, Sergio Garrido

Caracas, 13 ene (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió este jueves con el nuevo gobernador del estado Barinas, el opositor Sergio Garrido, elegido en la repetición de los comicios realizados en el estado natal de Hugo Chávez, el pasado domingo 9 de enero. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió algunas imágenes al principio y al final del encuentro, que tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores y que duró apenas 40 minutos. En la reunión estuvieron presentes, por parte del Gobierno, la esposa de Maduro, Cilia Flores; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, y por la oposición, el exdiputado Julio César Reyes. Aunque no brindaron detalles de la conversación y no hubo declaraciones de ninguno de los involucrados, Maduro se refirió a la reunión en un mensaje en su cuenta en Twitter, en el que aseguró que manifestó al nuevo gobernador su voluntad de hacer trabajo conjunto. "Le reiteré mi voluntad y compromiso de trabajar juntos, en pro de buscar las soluciones a los problemas del pueblo barinés. ¡Venezuela nos necesita unidos!", dijo el mandatario. Más temprano, Garrido fue juramentado como nuevo gobernador de Barinas y adelantó que viajaría a Caracas para reunirse con el presidente Maduro para solicitar los recursos financieros necesarios para la gestión de la región, una promesa que se cumplió horas después. "Soy el gobernador de todos los barineses, todos, incluyendo a aquellos que no nos respaldaron (...) todos somos barineses, todos queremos el beneficio y la prosperidad para nuestro estado, así que todos tenemos que entenderlo y trabajar en función de buscar las soluciones para los problemas que nos aquejan a todos", dijo el gobernador para responder a críticas sobre este encuentro. El pasado domingo, 9 de enero, Sergio Garrido resultó electo en la repetición de los comicios regionales en la región llanera con el 55,36 % de los votos, mientras el candidato chavista, Jorge Arreaza, quedó en segundo lugar con el 41,27 %. Los barineses acudieron a votar por segunda vez en poco más de un mes para elegir al nuevo gobernador de la entidad luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la elección del 21 de noviembre en la región llanera, con el argumento de que el opositor Freddy Superlano, quien ganó al entonces candidato oficialista, Argenis Chávez por un estrecho margen, se presentó pese a estar inhabilitado.