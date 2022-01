Minorías reciben menos tratamientos con anticuerpos monoclonales contra covid

Miami, 14 ene (EFE).- Los pacientes de covid-19 que pertenecen a minorías reciben menos tratamientos con anticuerpos monoclonales (mAb) que sus pares blancos, descubrió un análisis publicado este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La agencia federal estadounidense llegó a esta conclusión tras analizar durante varios meses los datos de 41 diferentes sistemas sanitarios del país sobre el tratamiento a pacientes con pruebas positivas a covid-19. Los anticuerpos monoclonales son considerados una de las mejores opciones terapéuticas para los pacientes con riesgo de sufrir las infecciones más graves a causa de este coronavirus. Los mAb se fabrican en un laboratorio para combatir una infección en particular, en este caso el virus que causa la covid-19, y gracias a ellos el cuerpo del paciente produce anticuerpos de forma natural para combatir las infecciones. Pero se trata de una opción "poco frecuente" entre los pacientes con resultados positivos, con una media de uso mensual del 4 %, explicaron los CDC. De ellos, los pacientes hispanos recibieron mAb con un 58 % menos de frecuencia que los pacientes no hispanos. Por su parte, los pacientes negros, asiáticos o de otra raza recibieron mAb con un 22 %, 48 % y 47 % menos de frecuencia, respectivamente, que los blancos durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y agosto de 2021. Por contra, las diferencias raciales y étnicas fueron menores a la hora de administrar en pacientes hospitalizados otros tratamientos más habituales, los medicamentos antivirales remdesivir y dexametasona. Así, los latinos que tuvieron que ser hospitalizados recibieron dexametasona con un 6 % menos de frecuencia que los no hispanos. Los CDC destacaron que la pandemia ha "magnificado las desigualdades sociales y de atención sanitaria" que existen desde hace tiempo, lo que ha dado lugar a un número desproporcionadamente alto de enfermedades y muertes asociadas a la covid-19 entre los miembros de grupos raciales y étnicos minoritarios. EFE abm/msc