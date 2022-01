Ministro de Turismo de Italia propone abrir más pasillos turísticos sin covid

Roma, 14 ene (EFE).- El ministro de Turismo de Italia, Massimo Garavaglia, propuso hoy abrir nuevos "corredores turísticos", tras los seis que ya están en funcionamiento desde septiembre, entre ellos a República Dominicana, para reactivar uno de los sectores más dañados por la pandemia. Garavaglia, de la ultraderechista Liga, escribió hoy una carta al Ministerio de Sanidad que dirige Roberto Speranza (del partido progresista Artículo Uno) para pedir "reforzar el modelo de corredores turísticos, ampliando los ya abiertos e identificando nuevas rutas", explicó en un comunicado. En septiembre, Italia inició un proyecto experimental con seis países (Aruba, Egipto, Maldivas, Mauricio, República Dominicana y Seychelles) con la intención de revitalizar el turismo nacional e internacional de largo radio tras el impacto derivado de las restricciones por la pandemia. El modelo prevé controles sanitarios para los pasajeros antes del embarque en Italia y una vez aterricen en los otros países, y la identificación de lugares de alojamiento específicos. Además, si al embarcar para regresar a Italia los pasajeros presentan una prueba de COVID-19 realizada 48 horas antes y se somete a otra a su llegada al aeropuerto, no tendrán que guardar cuarentena. Italia fue en los primeros ocho meses del 2021 el primer país de Europa por número de pernoctaciones hoteleras, por delante de Alemania, que se situó en segunda posición, y de España, en tercera, informó el 12 de enero el Instituto italiano de Estadísticas (Istat). Los datos no fueron celebrados por la federación de empresas hoteleras Federalberghi, que explicó que en 2021 Italia registró 148 millones menos de pernoctaciones turísticas y que "el 2020 fue el peor año de la historia", por lo que "no tiene sentido celebrar un récord ficticio, ante una realidad en la cual el mercado está lejos de los niveles de 2019". EFE lsc/mr/vh