Miembro del Gobierno británico niega que haya cultura de saltarse las normas

Londres, 14 ene (EFE).- El secretario de Estado británico de Seguridad, Damian Hinds, negó este viernes que exista dentro del Gobierno "una cultura de saltarse las normas", después de que se hayan destapado varias fiestas celebradas durante los confinamientos que presuntamente infringieron las restricciones por la covid-19. "No creo que la haya (esa costumbre), en el Gobierno, al cual apoyo y del que soy miembro. No creo que ese sea el caso", declaró a BBC Breakfast. En sus declaraciones a varios medios de comunicación, Hinds mantuvo su apoyo al primer ministro, Boris Johnson, del que dijo que ha mostrado "un liderazgo muy fuerte" especialmente durante la pandemia. "Estoy enteramente detrás del primer ministro y del Gobierno", subrayó, aunque reconoció que los ciudadanos no habrán recibido bien las noticias sobre celebraciones por parte de ministros, funcionarios y el propio Johnson -sobre todo en la sede de Downing Street pero también en otros ministerios- cuando el país estaba sometido a restricciones. El líder conservador, que actualmente limita sus contactos después de que un familiar diera positivo de covid, está bajo presión para dimitir tras haber confirmado que asistió a un festejo el 20 de mayo de 2020 en el jardín de su residencia y despacho oficiales en Downing Street (Londres), durante el primer confinamiento. El pasado miércoles, Johnson se disculpó ante el Parlamento, pero matizó que pensaba que esa celebración con comida y bebida organizada por su secretario, Martin Reynolds, era "un evento de trabajo". La funcionaria encargada de ética Sue Gray investiga ahora ese y otros muchos actos que presuntamente vulneraron las restricciones, entre ellos dos fiestas más el pasado abril, también en Downing Street, reveladas anoche por "The Daily Telegraph". El complejo ubicado en la calle londinense de Downing Street incluye las residencias de Johnson y el ministro de Economía así como el núcleo de la operación del Ejecutivo, mientras que los ministerios están en edificios separados. EFE jm/ig