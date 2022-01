Mallorca y Espanyol buscan el bálsamo copero

Palma/Barcelona, 14 ene (EFE).- El Mallorca quiere despejar este sábado en Son Moix las dudas surgidas en torno al equipo tras las tres derrotas seguidas que le han situado a tres puntos del descenso en LaLiga y el Espanyol olvidar su derrota ante el Elche, por lo que ambos buscarán el bálsamo copero. El equipo de Luis García Plaza recibirá al Espanyol de Vicente Moreno en la eliminatoria a partido único de los octavos de final de la Copa del Rey con el objetivo de recuperar la autoestima tras caer ante el Granada, Barcelona y Levante. Varios jugadores han expresado su malestar en las redes sociales ante el calado de las críticas, que consideran exageradas y fuera de lugar teniendo en cuenta del rendimiento del equipo tras el regreso a Primera División. El Mallorca no ha estado en zona de descenso en las veinte jornadas disputadas, pero ha entrado en un bache que pretende superar, en parte, con una buena eliminatoria ante el Espanyol. Al equipo 'perico' lo dirige Vicente Moreno, que desde el banquillo y con prácticamente el mismo bloque de futbolistas, firmó en Palma los ascensos consecutivos desde Segunda B a Primera en dos años. Héroe para unos y villano para otros debido a que forzó su salida del Mallorca para irse al Espanyol, su regreso a la isla es otro de los atractivos de la eliminatoria. Es probable que García Plaza recupere algunos efectivos que por lesiones o la covid-19 no pudieron jugar ante el Levante y realice cambios en el once para recibir al Espanyol, un rival que solo ha ganado 4 de los 30 últimos partidos disputados en la isla. El cuadro blanquiazul quiere pasar página del último traspiés, donde concedió dos goles por errores defensivos, y afronta con emoción el cruce copero. El Mallorca presenta un reto, sobre el papel, de mayor nivel que los rivales anteriores en la competición y la tensión es máxima. La Copa del Rey es un torneo que tradicionalmente genera mucha ilusión en el club blanquiazul: lo ha ganado en 1929, 1940, 2000 Y 2006. De hecho, el cuerpo técnico dejó clara su apuesta por esta Copa al alinear un once titular con muchos pesos pesados en el anterior cruce frente a la Ponferradina. Todo apunta a que el centrocampista albanés Keidi Baré y el lateral Pedrosa serán titulares en la Copa, ya que vieron la quinta amarilla contra el Elche y no podrán jugar contra el Cádiz en LaLiga. Por otra parte, Mallorca no es un escenario idílico para el Espanyol si se tienen en cuenta los precedentes entre ambos. En las últimas diez visitas del Espanyol, el balance para los periquitos es de dos victorias, un empate y siete derrotas. El último duelo, en LaLiga y en la presente temporada, acabó con victoria local (1-0). - Alineaciones probables Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Russo, Costa; Take Kubo, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Kang-in Lee y Fer Niño. Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa; Melamed, Keidi Baré, Darder, Wu Lei; Loren Morón y Dimata. Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Estadio: Visit Mallorca Estadi Hora: 16.00. EFE 1000336 1011112 pcl/bal/dpb/vmc/moli/