Lucio Álvarez: “Hemos demostrado que podemos estar entre los primeros”

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El argentino Lucio Álvarez finalizó 19º en la general provisional de coches del Dakar tras sufrir una rotura en el diferencial en la etapa ocho que le impidió seguir luchando por el podio, pero el piloto se marcha “satisfecho” ya que, junto a su copiloto. el español Armand Monleon (Overdrive Toyota), demostraron que pueden “estar entre los diez primeros sin tener el coche más veloz”. “Tras nuestros problemas en la octava etapa, que nos relegó a la 22ª posición de la general, el objetivo era entrar entre los veinte primeros remontando lo que se pudiera. Logramos ese objetivo y nos damos por satisfechos, ya que no había nada más que hacer. Hemos demostrado que podemos estar entre los primeros en lo que es velocidad pura, sin tener el coche más veloz”, comentó al término de la especial. “Sabemos que hubiéramos terminado en el podio, pero muchos otros también han tenido problemas a lo largo de la carrera, como Carlos Sainz, por ejemplo, con el que he coincido en la llegada de la especial. El Dakar es así, no hay que ver más que la gestión que ha hecho Nasser de la carrera. Ganó dos etapas en línea, acumuló ventaja gracias a los problemas de Loeb y después se ha dedicado a administrarla, que es lo inteligente”, añadió. “Nos podemos ir satisfechos de cómo hemos gestionado la carrera, cómo hemos competido. Haber logrado ese segundo puesto en la penúltima especial nos dio una alegría, no ha habido penalizaciones, sin despistes exagerados en navegación, en resumen, desde el punto de vista de la tripulación a bordo del 222 nos ponemos un notable y a pensar en el Dakar del año que viene y en el Campeonato del Mundo”, concluyó. EFE 1011880 omb/og