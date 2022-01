¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. We Don't Talk About Bruno

Lo más nuevo de Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast, «We Don't Talk About Bruno», entra directamente a la primera posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.271.378 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

2. Sacrifice

La melodía de The Weeknd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 989.104 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. Heat Waves

Tras acumular 920.346 reproducciones, «Heat Waves» de Glass Animals se mantiene en tercer lugar.

4. Super Gremlin

Tras haberse reproducido 901.152 veces, «Super Gremlin» de Kodak Black se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. Surface Pressure

«Surface Pressure» de Jessica Darrow pierde fuerza. Hoy solo cosecha 895.789 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la quinta posición, lo que apunta a que va de salida.

6. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 806.734 reproducciones.

7. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» se ubica en el séptimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 782.952, lo que marca un hito en la carrera musical de The Kid LAROI.

8. Fingers Crossed

«Fingers Crossed» de Lauren Spencer-Smith se ubica en el octavo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 772.747 reproducciones.

9. abcdefu

«abcdefu» de GAYLE sigue abriéndose camino en las listas. Con 757.462 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición novena.

10. Out of Time

Cosechar éxitos es sinónimo de The Weeknd. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Out of Time», debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 743.178 reproducciones de primera entrada?

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Spotify, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.