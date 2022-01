¿Qué prefieres: aburrirte en una búsqueda interminable de series o disfrutar de la emoción de estas mismas series? ¡La diferencia está solo a un clic de distancia!

En su plataforma de transmisión, HBO cuenta con un listado de las últimas tendencias de sus contenidos en Estados Unidos, donde se catalogan según las preferencias de todos los usuarios. ¡Todo en tiempo real! Así que, en vez de salir de caza para encontrar aquello que buscas, mejor túmbate en el sillón y deléitate con nuevas sensaciones.

1. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

2. Los Gemstone

Danny McBride vuelve a HBO con una nueva comedia centrada en una famosa familia de telepredicadores con una larga tradición de anormalidad, avaricia y trabajos benéficos en nombre del Señor.

3. Search Party

Una comedia oscura sobre cuatro veinteañeros que se enredan en un ominoso misterio cuando un antiguo conocido de la universidad desaparece repentinamente.

4. Snowpiercer: Rompenieves

En un futuro en el que la Tierra ha quedado cubierta por hielos perpetuos, los pocos supervivientes humanos se han refugiado en un tren que recorre el planeta sin parar nunca. Ahí, los pasajeros se han repartido siguiendo un estricto sistema de clases en el que los más pudientes se encuentran en los vagones de la cabeza y los más pobres están en la cola y deben alimentar el motor del tren.

5. Padres forzosos

Tras la muerte de su esposa en un accidente de coche, Danny Tanner, un periodista de San Francisco, tiene que sacar adelante a sus tres hijas pequeñas: D.J., Stephanie y Michelle. Su cuñado Jesse y su mejor amigo, Joey, le ayudarán en la diaria y difícil tarea de criar, cuidar y educar a las niñas.

6. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

8. Teenage Euthanasia

Ambientada en un futuro no muy lejano, en el interior de Florida, Teenage Euthanasia se centra en la excéntrica vida de la familia Fantasy, propietarios de la funeraria Tiernos Finales.

9. El mentalista

El mentalista es una serie policiaca americana sobre Patrick Jane, ex médium, que trabaja de asesor para la Oficina de Investigación de California (California Bureau of Investigation), usando su altamente desarrollada capacidad de observación, que anteriormente usaba para "leer" mentes.

10. Estación once

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes que unan los lugares, ni internet que nos permita conocer el mundo, ni siquiera ciudades en las que vivir, solo quedan asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos tienen una iniciativa sorprendente: crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad.

