Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de los pódcast más escuchados en Uruguay, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

Apple posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchos de ellos ya están en tus favoritos, pero habrá otros que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 pódcast más buscados:

1. Dear Daughter

Your letters to your daughters. What do you want them to know? What do they need to know? With Namulanta Kombo, winner of the BBC’s International Podcast Competition 2021.

2. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

3. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

4. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

5. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

6. Historias del Uruguay

Historias del Uruguay te trae relatos de jaguares y pumas, esclavos orientales, cápsulas del tiempo, brujas, gauchos pendencieros, tesoros escondidos, costumbres cotidianas de antaño y leyendas en todo el territorio de la Banda Oriental.

7. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental. Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar. www.psimammoliti.com | Podcast por @psi.mammoliti |

8. Ocultonas

Brujería analítica contra el oscurantismo del siglo XXI

9. The China History Podcast

Since 2010, Laszlo Montgomery's China History Podcast presents popular curated topics from China's antiquity to modern times.

10. En La Sala

Explore the Amazon Original podcast En La Sala, hosted and curated in Season 2 by singer, actress and multi-media creative Evaluna Montaner. Each week, Evaluna will get up close and personal with friends, family, her favorite artists and other people she admires, and tackle topics that are important to her and the Latinx community — from family values, spirituality, and representation in Hollywood, to body positivity, authenticity and sisterhood. You can listen to the full first season on Amazon Music or wherever you listen to podcasts, but Season 2 with Evaluna is..

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.