1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

3. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

4. Te vas a morir

Podcast sin filtros para cuestionarnos todo, filosofar, divertirnos y recordar que… ¡Te vas a morir!

5. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

6. Erika De La Vega - En Defensa Propia

En este mundo de hoy pareciera que no hay manera de escapar de la reinvención, sobre todo si eres mujer. La cosa es que nadie nos explica CÓMO reinventarnos. Por eso creé este podcast, porque es una manera de aprender de las demás como hacer mi propia reinvención, escuchando a las mujeres que ya lo han hecho o que están en pleno proceso o las que ni se han enterado que se reinventaron. Quiero aprender de otras mujeres, no solo de sus fallas y sus éxitos, sino del tiempo que se han dedicado a intentarlo una y otra vez. Este podcast lo hacemos EN DEFENSA PROPIA. Conoce más en..

7. En terapia con Roberto Rocha

Siéntete cómodo, ya estás En Terapia, un podcast dirigido por un servidor con la intensión de acompañarte y animarte a resolver los conflictos que se presentan en tu vida, mediante una plática amena y con colegas especialistas que te ayudarán a ver otra perspectiva de lo que te pasa. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

8. Viene y Va con Dani G Schulz

Simple, entretenido y a veces profundo, este podcast te hará reflexionar sobre cómo navegar tu vida de manera ligera. Dani te cuenta sobre sus relaciones, su camino en redes sociales y su misión de vivir una vida llena de propósito y diversión. Episodios nuevos todos los jueves. Enjoy honis! @danigschulz www.danigschulz.com

9. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

10. Esto es Mindfulness

Aprende Mindfulnes con los psicólogos Darío Benítez y Daniel Moscoso. Descubre nuevas formas de estar más en el aquí y en el ahora. Cada lunes y jueves a las 07:00 ( UTC+1). Para leer las notas del programa completas y acceder a más recursos puedes ir a www.estoesmindfulness.com.

