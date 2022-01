Los salvadoreños aprueban gestión de Bukele, que registra su nota más baja

San Salvador, 14 ene (EFE).- Los salvadoreños aprobaron la gestión del presidente Nayib Bukele al cierre de 2021 con una nota de 7,54 (en una escala de 0 a 10), la más baja en los últimos sondeos del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop). Así lo indica un estudio de opinión de cierre de año presentado este viernes, que señala una leve caída de la calificación del mandatario de 0,10 puntos, respecto a la nota de agosto, que fue de 7,64. La calificación del cierre de 2021 también es inferior a la de 8,37 y 7,8 computadas al cierre del 2020 y de noviembre-diciembre de 2019, respectivamente. El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, indicó durante la presentación del sondeo que la alta aprobación del mandatario se debe a las personas que consideran que "la situación del país ha mejorado en diversos aspectos", como la economía, salud, educación y seguridad. "Son estas personas las que le otorgan mayor nota al presidente, así como los (ciudadanos) que piensan que han empeorado estos elementos son los que le otorgan la nota más baja", añadió Oliva. Laura Andrade, directora del Iudop, indicó que entre las personas que consideran que el Gobierno no ha recuperado el territorio controlado por las pandillas o que se ha entablado una negociación para reducir los niveles de homicidios "la nota no es que solo sea baja", sino que "llega al 4,67 o al 4,88". El sondeo indica que el 22,9 % de la población afirma que "el Gobierno sí tiene una negociación con las pandillas" y el 60,2 % opina que no ha pactado con dichas bandas. Sobre el control de las pandillas sobre las comunidades, el 44,6 % dijo que sí han perdido el control y el 46,9 % señalaron que los mantienen. El 25 % de los salvadoreños considera que la situación económica al cierre de 2021 mejoró, el 57,2 % dijo que siguió igual y el 17,9 que empeoró. En los temas de pobreza y desempleo, el 31,3 % y 43,6 % de la población, respectivamente, considera que aumentó. Los salvadoreños consideran que los principales problemas que tiene el país son la delincuencia (22,1 %), economía (19,7 %) y desempleo (12,2 %). La encuesta del Iudop se realizó entre el 7 y 17 de diciembre con una muestra de 1.298 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos el 2,72 %. EFE hs/sa/cfa