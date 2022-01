La UE movilizará todos sus recursos para ayudar a Ucrania ante el ciberataque

Brest (Francia), 14 ene (EFE).- La Unión Europea va a movilizar "todos" sus recursos para apoyar a Ucrania ante el ciber ataque que ha sufrido esta madrugada, aseguró este viernes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. "Desgraciadamente, nos esperábamos que pudiera ocurrir", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Brest (Francia). La UE está investigando aún quién puede estar detrás del ciberataque, por lo que el alto representante evitó responsabilizar a un país en concreto, en la misma línea que los ministros europeos. "No tengo pruebas, pero nos lo podemos imaginar", puntualizó, no obstante, el alto representante. Borrell dijo que la UE va a movilizar la unidad cibernética de respuesta rápida que le permite "reaccionar rápidamente" ante este tipo de agresiones y pedirá también a los Estados miembros que destinen los recursos previstos en la política de Seguridad y Defensa para ayudar a Kiev, aunque no forme parte del programa. Además, los embajadores de los Veintisiete se reunirán hoy en el marco del Comité Político y de Seguridad de la Consejo de la UE en Bruselas para estudiar la forma de ayudar a Kiev. Ucrania denunció hoy un cibertaque masivo contra sitios web gubernamentales, entre ellos los del Gabinete de Ministros, los ministerios de Asuntos Exteriores, noche del 13 al 14 de enero. En las página inicial de Exteriores los jáqueres publicaron un anuncio intimidatorio en tres idiomas: ucraniano, ruso y polaco. "¡Ucranianos! Todo vuestros datos personas fueron colgados en la red. Todos los datos que hay en el ordenador se destruyen y es imposible recuperarlos. Toda la información sobre vosotros se ha hecho pública (...) Esto es por vuestro pasado, presente y futuro", afirma el texto. EFE drs-rja/jgb (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)