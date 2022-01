Brest (Francia), 14 ene (EFE).- La Unión Europea ofreció hoy asistencia a Ucrania ante el ciberataque que sufrió la madrugada de este mismo viernes y que, según su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, agravan una crisis muy seria. "Estas acciones tienen el objetivo de desestabilizar a Ucrania y contribuyen a una mayor escalada de una situación que ya es tensa", dijo Borrell en la rueda de prensa posterior a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE mantuvieron hoy en Brest (Francia). El jefe de la diplomacia europea, no obstante, evitó pronunciarse sobre la autoría del ataque por carecer de "pruebas". "No puedo señalar a nadie, aunque se puede imaginar con cierta probabilidad o margen de error de dónde puede venir", señaló Borrell. Ucrania denunció hoy un ciberataque a 70 páginas webs, diversas de ellas gubernamentales, como las del Gabinete de Ministros o el ministerio de Asuntos Exteriores, y para asistirle la UE ha movilizado "todos" sus recursos, según explicó Borrell. Bruselas ha puesto a disposición de Kiev su unidad cibernética de respuesta rápida que le permite "reaccionar rápidamente" ante este tipo de agresiones, y Borrell pidió también a los Estados miembros que destinen los recursos previstos en la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) para ayudar a Ucrania, aunque no forme parte del programa. DECÁLOGO La tensión que vive actualmente Ucrania por la acumulación de tropas rusas en la frontera entre ambos países centró la discusión que los ministros han mantenido desde el miércoles en Brest, en un encuentro en el que también estuvieron presentes los responsables de Defensa de la UE. Frente a esta situación, la UE acordó hoy un decálogo con las reclamaciones a Moscú, entre las que destacan el rechazo "al intento ruso de crear esferas de influencia en Europa" como las que había antes de la caída de la URSS, la advertencia de sanciones si ataca a Ucrania, y, al mismo tiempo, la voluntad de seguir negociando con Rusia. Borrell destacó la "unidad" que ha habido entre los países europeos frente a la defensa de estos principios, ante un escenario geopolítico "que ha sido una ocasión para que la UE exista políticamente". En este sentido, agradeció la coordinación que Estados Unidos y la OTAN han mantenido con la UE antes y después de sus encuentros con Rusia esta semana. Los ministros, de hecho, mandataron al alto representante para seguir aunando esfuerzos entre Bruselas y la Alianza Atlántica en su negociación con Moscú, que el Kremlin ha amenazado con romper si no se satisfacen su demandas. Ante esta actitud, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo en declaraciones a EFE que "Rusia tiene que comprender que diálogo y negociación son dos cosas distintas". "No es porque uno plantea unas condiciones que son inmediatamente aceptadas. Sobre todo cuando estas son inaceptables", subrayó Albares, en referencia a la petición de Rusia de que la OTAN no se expanda hacia el este, incorporando a Ucrania y Georgia, ex repúblicas soviéticas. FORMATO DE NORMANDÍA Pese al encargo a Borrell, Francia y Alemania quieren relanzar el formato de Normandía, que une también a Rusia y a Ucrania con la intención de que se cumplan los acuerdos de Minsk para terminar la guerra en la región del Donbás. Con este objetivo, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, viajará el lunes a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el martes a Moscú, donde mantendrá una entrevista con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. La visita servirá para preparar un viaje conjunto entre Baerbock y su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, que tendrá lugar "en los próximos días", según dijo el ministro francés. EFE drs-rja/cat/fp (foto) (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)