La covid será endémica a finales de año, según un científico alemán

Berlín, 14 ene (EFE).- La covid se convertirá en un enfermedad endémica hacia finales de este año, de acuerdo con el virólogo alemán Christian Drosten, quien indicó que vacunar a toda la población cada pocos meses no es una estrategia viable a largo plazo. "Esperamos llegar a una situación endémica. A finales de año, o bien la habremos alcanzado o estaremos prácticamente ahí," afirmó Drosten durante una rueda de prensa en Berlín con el ministro de Sanidad Karl Lauterbach y el presidente del Instituto Robert Koch de virología (RKI), Lothar Wieler. El virólogo del hospital Charité hizo hincapié en la importancia de inmunizar con rapidez al mayor porcentaje posible de la población y planteó un futuro hipotético en el que los ciudadanos de edad más avanzada obtengan una dosis de recuerdo contra la covid cada otoño similar a la vacuna anual contra la gripe. "No se trata de vacunar a toda la población cada pocos meses," señaló Drosten, ya que esto es algo que "no funciona". Por el contrario, afirmó, llegará un momento en el que será necesario dejar que sea el propio virus el que "actualice" la inmunidad de la población, un proceso que en otros países está "más avanzado". "La cuestión es si podemos hacer esto ya en Alemania," planteó Drosten, que dio a entender que todavía es demasiado pronto para correr ese riesgo. De acuerdo con el presidente del RKI, Lothar Wieler, la llegada de una quinta ola vinculada a la variante ómicron supone el inicio de una "nueva fase" de la pandemia, en que la tasa de hospitalizaciones será más relevante que el número total de casos. De acuerdo con Wieler, la variante ómicron ya predomina en Alemania y representa el 70 % de los casos totales, mientras que en estos momentos una de cada cien personas en el país está infectada con el virus. Por su parte, el ministro de Sanidad Karl Lauterbach evaluó la situación de forma positiva y afirmó que, si es posible acelerar la campaña de vacunación de la dosis de refresco, la ola estará bajo control, aunque incidió en la necesidad de vigilar mejor el cumplimiento de las restricciones. El ministro se expresó una vez más a favor de la vacuna obligatoria a partir de los 18 años, ya que según dijo, la variante ómicron "no será la última, eso se puede descartar" y podría verse sustituida por una mutación más agresiva. "Si no hay vacuna obligatoria, en otoño estaremos en una situación preocupante, tendremos gran número de personas de colectivos de riesgo que no estarán vacunadas," indicó, y subrayó que quiere evitar la situación de que sea necesario discutir sobre un nuevo confinamiento.