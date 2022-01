Kany García y Myke Towers posponen conciertos en Puerto Rico por la covid-19

San Juan, 14 ene (EFE).- Los artistas puertorriqueños Kany García y Myke Towers anunciaron que van a posponer sus respectivos conciertos de enero en el Coliseo de Puerto Rico, debido al repunte de casos de la covid-19 en la isla. García, en un mensaje publicado en sus redes sociales, informó que las presentaciones que tenía previstas el 28 y 29 de enero, las pasó para el 25 y 26 de marzo, mientras que Towers pospuso sus espectáculos de los días 20, 21 y 22 de enero al 16, 17 y 18 de septiembre próximos. "Hola familia, como todos ya saben los casos de covid-19 y las hospitalizaciones han seguido en aumento durante los pasados días", arrancó García su mensaje en referencia a los miles de casos y decenas de muertes que a diario se reportan en Puerto Rico por la covid-19 desde hace varios días. "Es por esto, que con mucho pesar, pero siempre pensando en el bienestar de todos, no me ha quedado de otra que posponer los conciertos que teníamos pautados para el 28 y 29 de enero en el Coliseo de Puerto Rico", indicó. "Entendiendo que mover la fecha de estos conciertos es lo más responsable en estos momentos. No saben las ganas que tengo de estar junto a ustedes. De veras que no tienen idea de la frustración que contengo", agregó. Ante ello, dijo que sus nuevas fechas, 25 y 26 de marzo, serán "para regalarnos dos noches inolvidables, como nos merecemos". Por su parte, los productores de las presentaciones de Towers en el Coliseo de Puerto Rico aseguraron que debido a la situación sanitaria, "lo más sensato es posponer los conciertos y priorizar la salud de todos". Las presentaciones forman parte de la gira de conciertos de Towers, "The Young King: The Tour". Quienes hayan adquirido sus boletos podrán utilizarlos en las nuevas fechas, o tienen la opción de solicitar la devolución de su dinero a través de Ticketera, dijeron los productores. Los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas: los comprados para el viernes 21 de enero se utilizarán el viernes 16 de septiembre; los del sábado 22 de enero se mueven al sábado 17 de septiembre y los del jueves 20 de enero disfrutarán en el concierto del domingo 18 de septiembre. La gira "The Young King: The Tour" inició en agosto de 2021 y comprende 37 paradas en distintas ciudades de Estados Unidos, Suramérica y Europa. EFE jm/lll