Juzgado admite la personación de la RFEF en el procedimiento de la Superliga

Madrid, 14 ene (EFE).- El juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid ha admitido la personación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en el procedimiento de la Superliga, al estimar "justificado su interés legítimo y vinculación con el objeto del mismo", según informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El auto de la magistrada Sofía Gil García concluye que "se debe aceptar la intervención de la RFEF por estimar justificado su interés legítimo y vinculación con el objeto del procedimiento, que si bien no de forma directa, el resultado del proceso le podrá afectar de forma refleja, derivado de las relaciones entre ésta y la FIFA y la UEFA". La RFEF solicitó su personación el pasado 21 de septiembre, como entidad privada con personalidad jurídica propia, que tiene entre sus funciones calificar y organizar las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal y la competición profesional de fútbol. También la argumentó en su relación directa con la FIFA y la UEFA, partes demandadas en el procedimiento por EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY SL (ESLC), "por cuanto debe cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA, UEFA y los suyos propios". El auto de la juez indica que la demandante ESLC aceptó la intervención voluntaria de la RFEF; "si bien se considera que no le afecta directamente" y que tanto la UEFA como LaLiga, también personada, igualmente la consideran justificada. El conflicto de la Superliga se desencadenó el pasado 19 de abril de 2021 cuando doce clubes -Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milán, Inter, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United y Tottenham- anunciaron su creación, frente al rechazo frontal de la UEFA que anunció duras sanciones a sus impulsores. Estos presentaron entonces, en nombre de European Super League Company SL, una demanda en el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, que pedía medidas cautelares, que fueron estimadas, y que se declare que la UEFA y la FIFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado en infracción del TFUE. Dos días después del anuncio de su creación la mayoría de los clubes renunciaron al proyecto y solo se mantienen en él tres, Real Madrid, Barcelona y Juventus. El titular del juzgado entonces, Manuel Ruiz de Lara, elevó en mayo pasado una cuestión prejudicial al Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si hay abuso de posición dominante, de acuerdo a la normativa comunitaria, por parte de la UEFA y la FIFA al impedir que se organicen otras competiciones fuera de su ámbito. El juez pidió que se tramitara por el procedimiento de urgencia y acordó la suspensión del procedimiento de juicio ordinario hasta el pronunciamiento del tribunal, que rechazó su petición y aún no se ha pronunciado. El procedimiento se ha reanudado pero el juez Ruiz de Lara, que fue recusado en septiembre por la UEFA y por LaLiga, ya no está al frente del juzgado. EFE omm/og