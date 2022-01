Ingresado por covid-19 el exalcalde de Bogotá y precandidato Enrique Peñalosa

Bogotá, 13 ene (EFE).- El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa fue ingresado este jueves en un hospital de la capital colombiana por complicaciones relacionadas con la covid-19. El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien es compañero de Peñalosa en la coalición electoral Equipo Por Colombia, confirmó que éste "fue hospitalizado por covid-19", aunque no dio más detalles del estado del aspirante. Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá de 1998 al 2000 y posteriormente de 2016 a 2019, explicó hoy que no pudo asistir a una reunión de su plataforma, Equipo Por Colombia, que reúne a varios exalcaldes para una candidatura conjunta para las elecciones del próximo 29 de mayo. "Por tener COVID no pude asistir", aseguró Peñalosa a última hora de la tarde en un mensaje en redes sociales. Fuentes del Hospital Simón Bolívar confirmaron a Noticias Caracol que Peñalosa "entró con saturación baja", pero que se encuentra "bajo control". "Mis oraciones esta noche serán por la salud de @EnriquePenalosa . Espero su pronta recuperación y reincorporación al debate público al que tanto tiene para aportar", dijo en su cuenta de Twitter el candidato por el gobernante Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, del que se especulaba una posible asociación con la coalición de exalcaldes. La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia también habló de "gravedad de la enfermedad", aunque desde la formación del exalcalde no han comentado nada. Peñalosa es uno de los precandidatos de Equipo por Colombia, una coalición que también tiene figuras fuertes de la centro-derecha colombiana como el exalcalde de Medellín Federico ("Fico") Gutiérrez y el de Barranquilla Alejandro Char. En los últimos días se especulaba con la posible entrada del candidato del uribismo, Zuluaga, a esta formación y así agrupar al espectro más a la derecha de la contienda electoral. EFE ime/cfa