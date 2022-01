Hungría recomienda la cuarta vacuna para toda la población 6 meses después

Budapest, 14 ene (EFE).- El Gobierno húngaro recomendó hoy una cuarta dosis de la vacuna anticovid para la población general seis meses después de la tercera, aunque deja abierta la posibilidad de recibirla incluso dos meses antes. "A pesar de que, según expertos, la (variante) ómicron es más débil que la delta, eso no significa que no debamos defendernos. Tenemos un as en la mano: la vacuna", justificó esta recomendación el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán en la radio pública Kossuth. La condición para recibir esa cuarta inyección es consultar con el médico. Los húngaros pueden elegir entre los productos de Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca, aprobados por la Unión Europea, así como la vacuna china Sinopharm. Se ha dejado de usar la rusa Sputnik V, no autorizada por Bruselas. El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, reconoció el jueves que no se elaboró un programa especial para los dos millones de húngaros --un tercio de todos los vacunados-- que han usado esos dos fármacos no autorizados por la UE, con lo que no disponen del pase covid comunitario. Para entrar a la mayoría de los países de la UE estos húngaros deben presentar una prueba PCR, cuyo precio varía entre los 39 y 55 euros, mientras que el sueldo medio es de 800 euros. La tasa de vacunación se ha estancado en Hungría en el 64 % de la población total, aunque un 34 % ha recibido ya la dosis de refuerzo. El número de contagios diarios se ha triplicado en una sola semana y en las nuevas 24 horas fue de 8.900. EFE mn/as/fp