Gobierno mexicano suspende tomar el control de un centro educativo en huelga

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- El Gobierno mexicano dio un paso atrás este viernes y suspendió una reunión para reformar los estatutos para controlar el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), una de las mejores instituciones académicas del país y en huelga desde noviembre por la designación de un director afín. “Estamos muy contentos, esto es solo un paso. Reiteramos nuestra disposición al diálogo con las autoridades, como lo ha pedido ya el Senado”, dijo a Efe Eduardo Muñiz, portavoz de los estudiantes. Desde primera hora de este viernes, un contingente de alumnos y profesores se instalaron frente a la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dependiente del Gobierno y encargado del funcionamiento del CIDE. El Conacyt tenía la intención de reformar la normativa del centro de investigación para, en esencia, deshacerse de los órganos internos en donde no contaba con el apoyo mayoritario de los académicos. “Se informa a la comunidad del CIDE que la Primera Sesión Extraordinaria 2022 de la Asamblea General de Asociados del CIDE (...) fue aplazada en aras de garantizar el estricto apego a las disposiciones normativas relativas al proceso de notificación”, señaló el centro de investigación en un comunicado. De acuerdo con la prensa local, la suspensión se dio porque no todos los integrantes de la Asamblea —órgano rector de la institución, con una mayoría de miembros del Gobierno— recibieron a tiempo la notificación para reunirse. El conflicto en el CIDE estalló en noviembre cuando fue elegido José Antonio Romero Tellaeche como director —tras unos meses como interino— en un proceso que no contó con el respaldo de todos los órganos internos de la institución, en especial el de los profesores. A partir de ahí, la nueva administración —de la mano con el Conacyt— se ha desprendido de docentes y altos cargos que se han manifestado en contra de la designación. Estas acciones hicieron que los estudiantes del campus Ciudad de México tomaran las instalaciones a finales de noviembre y estallara una huelga que no se ha resuelto. “Es decisión de ellos resolverlo en los tiempos que ellos, no nada más el órgano de Gobierno sino todos los involucrados puedan resolverlo para bien de la institución”, señaló el miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional. EFE jce/mqb/lll (foto)