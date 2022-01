Gobierno descarta afectaciones económicas en México por nueva ola de covid

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- El alza de contagios de coronavirus que vive México, derivado de la variante ómicron, no tendrá afectaciones en la economía mexicana, aseguró este viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. "Nosotros creemos que a pesar del aumento de casos de la pandemia la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica", dijo López en la rueda de prensa diaria desde el Palacio Nacional. En consonancia con el discurso oficial, el ministro de Gobernación dijo que con esta variante "ahora la constante es que es muy poco el aumento porcentual en cuanto a números de hospitalizados y afortunadamente se reduce la mortalidad". "Esperemos que estos analistas o pseudoanalistas se equivoquen", dijo en referencia a quienes han pronosticado un impacto económico por esta variante, que está azotando a todo el mundo. No obstante, reconoció que hay un "crecimiento" en el número de casos, y la "mayoría" son por esta variante: "Esto no lo podemos esconder". Aseguró que existe todo un "programa" del Gobierno federal para atenuar el impacto de esta nueva ola de covid. Por ejemplo, facilitando las incapacidades laborales para evitar la saturación de centros que hacen pruebas. Además, dijo que el sector empresarial está "colaborando" y siendo "partícipe de este esfuerzo". "Nosotros sostenemos que, si bien los casos han aumentando, se mantiene el crecimiento económico, se mantiene la actividad económica y no ha cerrado ninguna empresa, ninguna fuente de empleo", remarcó el ministro. México suma 4,25 millones de contagios y 300.912 decesos, siendo el quinto país del mundo por números absolutos de decesos por covid. En las últimas semanas se ha registrado un enorme repunte de contagios diarios, con un récord histórico este 12 de enero de más de 44.000 nuevos casos. La economía mexicana cayó un 8,2 % en 2020 y espera crecer alrededor de un 6 % en 2021, un dato que se dará a conocer en las próximas semanas. EFE mqb/jce/eat (foto)(video)