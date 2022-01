Giammattei cumple mitad de su mandato en Guatemala marcado por impopularidad

José Carlos Móvil Ciudad de Guatemala, 14 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cumplió este viernes la mitad de su mandato como gobernante, tras dos años en el poder marcados por masivas manifestaciones en su contra, su enemistad con el vicepresidente, Guillermo Castillo, y el manejo de la pandemia. Giammattei presentó ante el Congreso su informe anual de Gobierno, en el que resaltó los "principales logros" económicos y sanitarios de su Gobierno durante 2021, además de hacer una "evaluación de la mitad" de su gestión, tras "otro año difícil" para Guatemala por el coronavirus. El mandatario de 64 años hizo énfasis en el crecimiento económico de Guatemala en 2021, específicamente en el aumento del producto interno bruto (PIB) en un 7,5 %. "Mientras el mundo se caía a pedazos, Guatemala no solo resistía, sino que crecía, y este no es solo un logro del Gobierno, es un logro de todos los guatemaltecos", dijo Giammattei. El gobernante, que culminará en 2024 su mandato, aseveró que dicho crecimiento se debió a medidas tomadas por su Gobierno y las autoridades, que mantienen "un país estable" de manera macroeconómica, con "un sistema financiero solvente y sólido". Giammattei también elogió el aumento de las exportaciones durante 2021 en un 22 % en comparación con 2020, influido "de manera positiva por la recuperación económica mundial". El presidente guatemalteco consideró además que "hoy estamos mucho mejor de lo que pudimos llegar a pensar" económicamente "para los próximos años". EL MANEJO DE LA PANDEMIA Giammattei enfatizó que durante 2021 se "administraron" más de 12 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 y que además se habilitaron poco más de 2.200 camas más en el sistema sanitario, por la colaboración estatal con el sector privado. Sin embargo, el manejo de las vacunas de la pandemia fue uno de los principales problemas de Giammattei en 2021, ya que de las 12 millones de dosis administradas, alrededor del 50 por ciento son vacunas donadas por países amigos. Giammattei fue ampliamente criticado por la población en junio ante una opaca compra de 16 millones de vacunas Sputnik V contra la covid-19 a Rusia por 160 millones de dólares, en un contrato que finalmente tuvo que ser renegociado ante el atraso en la llegada de las dosis a Guatemala. A la fecha, el país registra uno de los peores índices en cuanto a vacunación en Latinoamérica, con solamente 4,9 millones de personas con dos dosis contra la covid-19, menos de la mitad de los 12 millones que busca inmunizar el Ministerio de Salud. A ello se suma que Guatemala cuenta con las cifras más altas de Centroamérica en cuanto a muertes por la covid-19 (16.160 decesos contabilizados de manera oficial) y también en contagios (648.947 casos positivos). PROBLEMAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO La calificación por parte de los guatemaltecos al Gobierno de Giammattei ya se encontraba en mínimos, según una encuesta de la firma CID Gallup en julio pasado, con un 27 por ciento de aprobación de la población, una de las cifras más bajas de los presidentes del continente. Sin embargo, dicha cifra pudo empeorar después de que el gobernante se viera supuestamente involucrado en la remoción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, despedido el 23 de julio por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras por presuntos "vejámenes" en su contra. Sandoval, quien encarceló a más de 200 funcionarios y empresarios por corrupción entre 2014 y 2021, dijo en su despedida que su equipo de trabajo investigaba un supuesto soborno entregado a Giammattei por ciudadanos rusos a cambios de facilidades en la instalación de una terminal portuaria. Posteriormente se exilió en Estados Unidos ante diversas amenazas a su integridad física. Giammattei negó las acusaciones, pero varias manifestaciones se registraron en su contra tanto en la Ciudad de Guatemala como en distintos departamentos del país. La decisión de despedir a Sandoval le provocó a Porras ser sancionada en septiembre por Estados Unidos con la prohibición de entrar a su territorio. Para Alejandro Rodríguez, abogado e investigador de la organización no gubernamental Impunity Watch Guatemala, los nexos son obvios entreGiammattei y Porras, pese a que la ley establece la independencia del Ministerio Público. "Giammattei ha utilizado a la fiscal general como su marioneta para que no se le persiga penalmente (al mandatario)", dijo el abogado este viernes en declaraciones a Efe. "Se quiere instalar la impunidad en el país. Esa es la agenda que tiene el presidente", afirmó Rodríguez en referencia a Giammattei. La intervención este viernes de Giammattei ante el Congreso no contó con la presencia de varios diputados de la oposición, mientras que legisladores de la agrupación política Semilla, también opositores, mostraron mascarillas con el mensaje "fracaso de Gobierno". Al mandatario también le ha pasado factura en 2021 su enemistad con el vicepresidente, Guillermo Castillo, quien ha criticado abiertamente la Administración que llevan en conjunto y que culminará el 14 de enero de 2024, exactamente en dos años. En Guatemala, el 59 % de sus 16,3 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza y casi el 20 % intenta subsistir en pobreza extrema, de acuerdo con cifras oficiales. Además, uno de cada dos niños que nace en territorio guatemalteco sufre de desnutrición. EFE jcm/ eat (foto) (video)