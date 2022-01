Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El español Gerard Farres (CAN-AM Factory South Racing) llegó líder a la última etapa del Dakar en la categoría de ‘Side by Side’, pero no pudo certificar el que apuntaba a ser su primer triunfo en el histórico rally, al ceder la victoria por decisión del equipo al estadounidense Austin Jones. Una decisión que ya se temía tras confirmarse los tiempos durante la jornada de ayer jueves y que el propio Farres aseguró que admitiría, ya que desde el primer momento el equipo le dio una oportunidad a sabiendas de que su trabajo era ayudar a Jones. "Yo me ofrecí a ayudarles, sino no estaría aquí. Tenemos que estar muy agradecidos con lo que tenemos, nadie nos quita lo que hemos hecho", comentó tras la penúltima etapa en el campamento. Ya en la última, disputada entre Bisha y Yeda, Farres fue por delante de su compañero durante toda la especial, hasta el último punto de control; en el que en 48 kilómetros perdió, repentinamente, seis minutos que le costaron el triunfo. Con este resultado, el español suma su tercer podio en el Dakar, tras el logrado en 2017 en moto (3º) y el segundo logar en ‘Side by Side’ en 2019. EFE 1011880 omb/og