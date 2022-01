Belgrado, 14 ene (EFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, acusó hoy a las autoridades de Australia de "maltratar y humillar" al tenista Novak Djokovic, a quien por segunda vez se le revocó el visado para ese país, y le reiteró el apoyo de Serbia. La decisión final del Tribunal Federal australiano sobre si Djokovic (número uno de la ATP) será deportado, se conocerá el domingo, un día antes del inicio del Abierto de Australia, un Grand Slam en el que se propone participar y que ganó en nueve ocasiones. "¿Por qué lo maltratáis y por qué lo humilláis, no sólo a él sino también su familia y toda una nación libre y orgullosa?", declaró Vucic en su Instagram. Vucic preguntó si esas medidas se toman para "halagar a la opinión pública" y ganar puntos ante las elecciones que se prevén en Australia este año, y denunció que ataques y presiones sobre el deportistas ha tenido gran eco por razones "desconocidas". "Vuelvo al asunto moral. Si queríais prohibir a Novak el décimo trofeo en Melbourne, ¿por qué no le habéis rechazado de inmediato y le habéis dicho que no podía obtener el visado?", dijo. Al comentar la nueva retirada del visado a Djokovic, apoyada por el primer ministro australiano, Scott Morrison, el presidente serbio dijo que está asombrado de que los órganos de un poder ejecutivo enmienden las decisiones judiciales. "No pocas veces nos predican con el imperio de la ley, y ¿podéis imaginar qué pasaría si en Serbia algún ministro pudiera anular decisiones de los jueces?", dijo Vucic. El visado de Djokovic fue cancelado hoy después de que un tribunal de Melbourne anulara el pasado día 10 la primera revocación, tras un recurso de los abogados del tenista. Djokovic viajó Australia con una exención médica que le permitía jugar en el Grand Slam. Vucic declaró que Serbia luchará por Djokovic y que "el maltrato" que vive el tenista no cambiará el respeto de su país hacia pueblo de Australia ni hacia "el mayor tenista de todos los tiempos, que siempre estará en nuestros corazones". "Novak, estamos contigo", concluyó Vucic. El padre del tenista, Srdjan Djokovic, subió a la redes sociales una foto de su hijo junto a la de un lobo, y con el mensaje "¡Fuerza, hijo!". Djokovic, a quien Australia canceló el visado por primera vez el pasado día 6, estuvo aislado hasta el 10 de enero en un hotel destinado a solicitantes de asilo, que su familia calificó de "terrible" e "inhumano". EFE Sn/ll/fpa