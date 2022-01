El imán de Messi, 8 nuevos patrocinios para el PSG

París, 14 ene (EFE).- Se han cumplido cinco meses del mediático aterrizaje de Leo Messi en París. En el campo, sus estadísticas rubrican de momento 6 goles y 5 asistencias en 16 partidos. Entretanto, su figura es un imán comercial incuestionable: ha atraído ocho nuevos patrocinios y contribuido a renovar algunos emblemáticos. Las finanzas del París Saint-Germain (PSG) ya degustan los frutos de la estancia de Leo, quien llegó a la capital francesa tras pasar una vida en el Barcelona. A sus 34 años, el séptuple ganador del Balón de Oro se mantiene como un anzuelo comercial de envergadura. Los 80 millones de euros por curso que cuesta el argentino (salario de 40 millones, incentivos e impuestos) se dan prácticamente por amortizados. "En 2021, nuestro aumento de ingresos será muy significativo, seguro que más del 10 % respecto a 2020", indica a EFE Marc Armstrong, director de patrocinios del PSG desde 2018. Desde que un fondo de Catar compró la entidad en 2011, el crecimiento medio anual de la entidad ha superado ligeramente el 20 %. El ejecutivo británico, antiguo vicepresidente del área internacional de marketing de la NBA, constata que, además del tirón de la leyenda argentina, también atrae la política de contrataciones parisinas. "Messi demostró estar en la cúspide de su juego en la Copa América (ganada por Argentina en 2020). En Champions, también ha rendido, pero no es solo eso lo que atrae. Nuestra política de contrataciones, con Donnarumma, Hakimi, la permanencia de Mbappé", constata. El PSG no ha escatimado en esfuerzos. Se ha gastado algo más de 1.400 millones de euros en fichajes desde que asumió la dirección catarí hace una década. El modelo del club se ha transformado. Depende cada vez menos de los derechos de retransmisión y se enfoca más en los ingresos comerciales (patrocinios y productos derivados). En el último año disponible, el de 2020, fueron cerca de 235 millones de euros, que representaban el 54 % de los ingresos totales (excluyendo venta y compra de jugadores). En 2021, este porcentaje debe ser el que más progrese. Desde que Messi firmara el 10 de agosto de 2021, han entrado ocho nuevos socios comerciales del PSG de las más variadas áreas de actividad. Por parte de la moda, DIOR; de la automoción, Autohero; del mundo de las criptomonedas, Crypto.com; del de los repartidores, Gorillas; de las bebidas naturales, Smart Good Things; de los refrescos, la energética Volt y Big Cola; y del agua, Sports Water. "Estos son patrocinios interesantes, que aportan a las arcas varios millones de euros, pero no son los principales. Estos son Nike-Jordan y Accor (cadena de hoteles)", tercia en declaraciones a EFE Vincent Chaudel, especialista en marketing deportivo. Nike vestirá al PSG al menos hasta 2032 (a cambio de 75 millones al año), mientras que el contrato con Accor (65 millones) vence dentro de poco, en 2023. Entre las recientes renovaciones, destaca la de Coca-Cola hasta 2024, más que por su peso (se estima en un millón por año) por su fidelidad con el PSG (desde hace 22 años). Según cálculos de Chaudel, el PSG ganó 15 millones de seguidores en las redes sociales desde la llegada de Messi, "un valor añadido" para la negociación de otros acuerdos comerciales. El experto apunta, no obstante, a los derechos de retransmisión de la Liga francesa (negociados a la baja antes del fichaje del argentino) y las primas financieras de la Champions como filones para que el club siga creciendo económicamente. MÁS DE UN MILLÓN DE CAMISETAS VENDIDAS EN UN AÑO Según fuentes del mercado consultadas por EFE, la venta de camisetas del PSG en 2021 ya ha superado el millón de unidades, superando los números de los últimos años, con la llegada de Neymar y Mbappé (2017). Se estima que Messi ha contribuido a un aumento anual en ese capítulo de entre un 30 % y un 40 %. A un precio estándar de unos 140 euros por unidad, dependiendo de si se comercializan en tiendas del PSG o de Nike, se calcula que el PSG se embolsa el 20 % de ese montante (unos 30 euros por unidad). La mayor parte corresponde al fabricante y al distribuidor. La nueva tienda insignia del club presentada esta misma semana en el número 92 de los Campos Elíseos parisinos pretende precisamente acelerar ese segmento lifestyle. Sus 370 metros cuadrados de superficie doblan los de la anterior tienda y están distribuidos en dos plantas. En ellas, se encuentran una infinidad de productos, desde las tradicionales camisetas y balones, hasta algunos relacionados con el arte y el deporte callejeros, como monopatines y sprays. La transversalidad del club es tal que la nueva tienda insignia acoge un nuevo espacio take-away de alimentación sana, autoría de la empresa francesa Wild and The Moon y que busca reflejar el interés del PSG en promover la comida saludable. EFE atc/lv