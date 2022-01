El hijo de Maduro tiene vía libre en España para querellarse contra activista

Madrid, 14 ene (EFE).- El hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, tiene vía libre para interponer una querella en España contra la activista venezolana Tamara Sujú por injurias, por haberle acusado de pertenecer "a una banda u organización criminal mafiosa", tras no llegar a un acuerdo de concliiación con ella. La presentación de la querella es el siguiente paso tras no alcanzar un acuerdo este viernes en el acto de conciliación previo, que se celebró en un juzgado de la capital española, informaron a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el letrado de la activista. El hijo del presidente de Venezuela pidió a Tamara Sujú que se retracte de las acusaciones vertidas en Twitter en 2021, al considerar que atentan contra su honor, pero la activista se negó: "No tengo nada que conciliar con una estructura criminal" dijo al salir de los juzgados. "Nicolás Maduro ajusta su banda mafiosa, luego de la captura de Alex Saab, para no perder el control x las pugnas internas q hay en la Banda Criminal q el mismo encabeza y seguir negociando lo q queda en el BCV, el Oro y riquezas, el Petroleo, etc", publicó Sujú el 21 de enero de 2021. "La estructura anterior la encabezaba Saab con los hijos de Cilia y el Ministro de Finanzas Ivan Zerpa, q fue destituido del cargo. La estructura de la Mafia hoy, la encabezan Nicolas Maduro Guerra y los Hermanos Rodríguez, siendo Delcy Eloina la nueva Ministra de Finanzas de Nicolas", decía un segundo mensaje. Ahora la representación del hijo del presidente venezolano puede interponer la querella para arrancar el proceso judicial, después de que presentara el pasado mes de mayo una demanda de conciliación previa. Así lo confirmó a Efe el letrado de la activista, Antonio Valverde, que la acompañó en el acto de conciliación, en el que defendieron que sus manifestaciones se basaron en la libertad de expresión y que además tiene pruebas para demostrar lo que dijo, por lo que la posible querella, en su opinión, no tiene visos de prosperar. Subrayó que Tamara Sujú es abogada especialista en derechos humanos y denunció al gobierno de Maduro en la Corte Penal Internacional. La propia Sujú dijo a la prensa en la puerta de los juzgados que, como dijo en aquel tuit, no tiene nada que acordar "con una estructura criminal" señalada "en todas partes, ya que están sancionados y se ha comprobado que han cometido crímenes de lesa humanidad", y que en su opinión trata de "victimizarse" en los tribunales españoles. La activista precisó que sus declaraciones no iban contra el hijo de Maduro, "sino contra el presidente de Venezuela, su estructura criminal". EFE pgm/mcm/ma/vh