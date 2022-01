Efemérides del 15 de enero

El 15 de enero de 2001 nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger. OTRAS EFEMÉRIDES 1759.- Abre sus puertas en Londres el Museo Británico. 1796.- Desembarcan en La Habana los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, procedentes de Santo Domingo. 1859.- Estalla una revolución en Haití que destrona al emperador Faustino I. 1875.- Golpe de Estado militar en Uruguay. José Ellauri cede el poder ejecutivo a Pedro Varela. 1881.- Batalla de Miraflores, durante la guerra del Pacífico, entre los ejércitos chileno y peruano, que da la victoria a los primeros, abriéndoles las puertas de Lima. 1892.- James Naismith publica las reglas del baloncesto. 1919.- Asesinato en Berlín de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fundadores del Partido Comunista alemán y principales dirigentes de la insurrección espartaquista en la capital alemana. - Desastre de la melaza: en Boston, Estados Unidos, la explosión de un gran tanque de melaza provoca una inundación que deja 21 muertos y 150 heridos. 1934.- Un terremoto de magnitud 8 sacude Nepal y el estado indio de Bihar causando unos 12.000 muertos. 1941.- Alfonso XIII abdica en Roma de sus derechos al trono español en su hijo el príncipe don Juan, conde de Barcelona. 1943.- Inauguración del Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, cerca de Washington. 1944.- La ciudad argentina de San Juan es destruida por un seísmo. 1962.- Hallado en Grecia el papiro de Derveni, el manuscrito más antiguo conservado de Europa. 1967.- Se juega la primera Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano. Los Green Bay Packers ganan por 35 a 10 a los Kansas City Chiefs. 1971.- Inauguración de la gran presa de Asuán, en el río Nilo. 1985.- Tancredo Neves es designado presidente de Brasil por el Colegio Electoral, aunque fallece antes de asumir el cargo. 1992.- La Comunidad Europea reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia, lo que supone la desmembración de Yugoslavia como Estado unitario a efectos europeos. 1996.- Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón "L" de la Real Academia Española. - Dimite el primer ministro de Grecia, el socialista Andreas Papandreu, a consecuencia de una grave enfermedad respiratoria. 2000.- El caudillo paramilitar serbio Zeljko Raznatovic, "Arkan", acusado de crímenes de guerra, es asesinado en Belgrado. 2001.- Nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger. 2004.- El robot "Spirit", de la NASA, comienza la exploración de Marte. 2005.- Primera sentencia por el maltrato a presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib: un tribunal de Texas condena a Charles Graner a diez años de prisión y la expulsión del Ejército. 2006.- Michelle Bachelet gana las elecciones en Chile y se convierte en la primera mujer que accede a la Presidencia. 2007.- Ejecutados en Bagdad dos colaboradores de Sadam Husein: su hermanastro, Barzán al Tikriti, y el juez Awad al Bandar. 2009.- El Ejército de Israel mata al ministro de Interior de Hamás, Said Siam, en la franja de Gaza. - Amerizaje de un avión Airbus 320 en el río Hudson, en Nueva York, pilotado por Chesley Sullenberger. Se salvan los 155 viajeros. 2013.- Más de 80 muertos en un atentado contra la universidad siria de Alepo. 2019.- El Parlamento británico rechaza el acuerdo con la UE sobre el "brexit" y el Partido Laborista presenta una moción de censura contra el Gobierno. 2020.- Estados Unidos y China firman la primera fase de un acuerdo comercial. - El Gobierno ruso dimite en bloque tras anunciar Putin cambios en la Constitución. NACIMIENTOS 1809.- Pierre Joseph Proudhon, filósofo socialista francés. 1826.- Marie Pasteur, científica francesa, colaboradora de su marido, Louis Pasteur. 1888.- María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), escritora costarricense. 1896.- Víctor de la Serna, escritor español nacido en Chile. 1906.- Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego. 1908.- Edward Teller, físico estadounidense de origen húngaro. 1918.- Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto (1956-1970). 1919.- Maurice Herzog, alpinista y político francés. 1922.- Paul Casimir Marcinkus, arzobispo estadounidense. 1926.- María Schell, actriz austríaca de origen suizo. 1927.- Armando Morales, pintor nicaragüense. 1929.- Martin Luther King, dirigente negro estadounidense, defensor de los derechos humanos. 1955.- Thierry Breton, empresario y político francés. 1969.- Raffaella Petrini, monja italiana, "número dos" del Vaticano. 1975.- Mary Pierce, tenista francesa. 1980.- David Muñoz (Dabiz Muñoz), cocinero español. 1981.- "Pitbull" (Armando Christian Pérez), cantante rapero cubano-estadounidense. DEFUNCIONES 1597.- Juan de Herrera, arquitecto español, autor del monasterio de El Escorial. 1988.- Sean Mc Bride, político irlandés, Nobel de la Paz en 1974. 1998.- Junior Wells, músico estadounidense de blues. 2004.- Olivia Goldsmith, escritora estadounidense. 2005.- Victoria de los Ángeles, soprano española. 2006.- Jeque Jaber al Ahmad al Sabah, emir de Kuwait. 2007.- Bo Yibo, histórico líder del Partido Comunista chino. 2009.- Tommy Muñiz, actor y productor de televisión puertorriqueño. 2017.- Isidro Baldenegro, líder indígena mexicano. 2018.- Dolores O'Riordan, cantante irlandesa, líder de "The Cranberries". - Edwin Hawkins, cantante de góspel estadounidense, famoso por su canción "Oh, Happy Day". 2019.- Carol Channing, actriz y cantante estadounidense. 2021.- Vicente Cantatore, futbolista y entrenador argentino nacionalizado chileno. EFE doc/pi