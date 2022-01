EEUU avisa a Rusia de que habrá un costo si está detrás de pirateo a Ucrania

Washington, 14 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos advirtió este viernes a Rusia que "habrá un costo" si se confirma que está detrás del ciberataque a Ucrania de la pasada madrugada, sobre el que Kiev ha dicho que "tiene la huella rusa". Así lo señaló una funcionaria de alto rango de la Administración del presidente Joe Biden en una llamada con periodistas, donde no precisó cuál será ese costo y se limitó a decir que EE.UU. lo impondrá en coordinación con sus aliados. Aun así, aclaró que por el momento EE.UU. no ha podido confirmar la autoría del ciberataque, que "parece" que ha tenido un impacto "limitado", ya que, según la información de que dispone, muchas de las páginas web pirateadas están volviendo a funcionar con normalidad. Ucrania denunció este viernes un ciberataque a 70 páginas web, diversas de ellas gubernamentales, como las del Gabinete de Ministros o el ministerio de Asuntos Exteriores. La funcionaria agregó que EE.UU. le ha ofrecido apoyo a Kiev mientras investiga el impacto del pirateo y se recupera. Por otro lado, la responsable dio la bienvenida a la desarticulación por parte de Rusia del grupo de piratas informáticos REvil, una de las bandas de ciberdelincuentes más prolíficas del mundo, que está detrás de varios ataques contra objetivos de EE.UU. en los últimos meses. Durante 2021, EE.UU. fue blanco de varios ciberataques entre los que figuran el que afectó a Colonial, la mayor red de oleoductos del país; y el que golpeó a JBS, el procesador de carne más grande del planeta. La funcionaria recordó que el año pasado Rusia y EE.UU. establecieron un grupo conjunto de expertos para combatir los "hackeos" con ramsonware y que ambos países han estado compartiendo información a través de este canal, incluidos datos relacionados con los ciberataques contra infraestructuras estadounidenses. "Entendemos que uno de los individuos que fue arrestado hoy (por Rusia) fue responsable del ataque contra el oleoducto de Colonial", indicó la fuente. Agregó que EE.UU. sigue comprometido con llevar a la justicia a los implicados en pirateos con ramsonware contra objetivos estadounidenses. En ese tipo de ciberataques se emplean programas que bloquean los ordenadores desde una ubicación remota para secuestrar sus archivos y no los libera hasta que consigue el pago de un rescate. "Quiero ser muy clara, en nuestra mente, esto no está relacionado con lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania", dijo la funcionaria. La tensión ha escalado entre EE.UU. y Rusia por el movimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Este viernes el Gobierno estadounidense acusó a Rusia de orquestar una operación para crear un pretexto con el fin de invadir o entrar en Ucrania, después de una intensa semana de contactos diplomáticos en Europa con Moscú, que han arrojado escasos resultados. Al ciberataque en Ucrania se refirió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien en su rueda de prensa diaria avisó de que EE.UU. tomará "las medidas necesarias" para "defender" a Kiev, si bien no señaló directamente a Rusia como responsable del sabotaje informático. EFE ssa/afs/eat