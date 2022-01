Ecuador amplía reserva marina en Galápagos y blinda el corredor del Pacífico

Galápagos (Ecuador), 14 ene (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, firmó este viernes un decreto para crear una nueva reserva marina en Galápagos, con el fin de proteger este corredor migratorio para especies en peligro de extinción en el Pacífico tropical. La cita, que contó con la presencia del mandatario colombiano, Iván Duque, el expresidente estadounidense Bill Clinton y delegaciones de alto nivel de Costa Rica y Panamá, tuvo lugar a bordo del navío Sierra Negra, atracado en la bahía de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz del archipiélago ecuatoriano. "Puede que seamos un territorio de dimensiones pequeñas, puede que nuestra huella ambiental sea ínfima comparada con la de países más ricos, pero el planeta también es nuestro y hoy, ante el desafío de protegerlo, nos agrandamos más", manifestó el mandatario ecuatoriano tras la firma del decreto ejecutivo. Al acto acudieron delegaciones de alto nivel de Costa Rica y Panamá, encabezadas por sus cancilleres, que junto a Ecuador y Colombia, anunciaron en noviembre un acuerdo para establecer el área protegida más grande del hemisferio occidental. La Reserva Marina de Galápagos se ampliará en 60.000 kilómetros cuadrados, que se sumarán a las áreas protegidas existentes de 138.000 kilómetros cuadrados en torno al archipiélago. Lasso habló hoy de la unidad demostrada por los cuatro países de la región y quiso enviar "un claro mensaje al mundo". "Desde estas islas que tanto nos han enseñado, decimos a nuestros conciudadanos que una nueva relación con la tierra es posible", señaló. El Gobierno califica de "hito" esta decisión que fue anunciada en noviembre pasado en la cumbre climática COP26 celebrada en Glasgow (Reino Unido) y que forma parte "del mayor canje de deuda por conservación hecho en el mundo", según explicó entonces Lasso. La nueva reserva establecerá un corredor marino entre las Galápagos y la costarricense isla del Coco, conocido como la "migravía" por ser lugar de paso de decenas de especies protegidas. En la cumbre de Glasgow, los presidentes de Ecuador, Panamá, Costa Rica y Colombia firmaron un acuerdo para la protección del corredor y adelantaron el establecimiento de un área de decenas de miles de kilómetros cuadrados que protegerá a especies únicas en el Pacífico Este Tropical. El presidente colombiano, Iván Duque, manifestó en la ceremonia que la decisión adoptada en Glasgow y que Ecuador oficializa a través del decreto ejecutivo "es para mostrarle al mundo que, mientras todavía se trata de llegar a acuerdos, ya cuatro países de esta región hemos llegado a un acuerdo sin precedentes". Y que proteger las áreas marinas no solo pasa por asegurar que no estén sometidas a explotación, sino también "garantizar la supervivencia de más del 40 % de las especies marinas en todo el mundo". Con el acuerdo alcanzado entre los cuatro países del Pacífico tropical, se busca un manejo sostenible de las islas del Coco (Costa Rica), Galápagos (Ecuador), Malpelo (Colombia) y Coiba (Panamá) y conservar ese corredor marino o "migravía", considerado uno de los más biodiversos del mundo. La nueva área protegida contará con 30.000 kilómetros de zona de no producción pesquera que se ubica sobre la cordillera de los Cocos y 30.000 kilómetros de veto al palangre, ubicada a continuación de la reserva marina hacia el noroeste y que servirá de laboratorio viviente para el desarrollo de investigaciones científicas. EFE elb-db/dmt (foto) (vídeo)