Cuba supera los 990.000 casos de covid-19 en casi dos años de pandemia

La Habana, 14 ene (EFE).- Cuba superó este viernes los 990.000 casos de la covid-19 con 3.336 nuevos positivos registrados en las 24 horas previas, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Desde el primer enfermo confirmado por las autoridades en marzo de 2020 el país acumula 992.125 contagios y 8.332 decesos vinculados a la enfermedad, luego de la muerte de una persona por esa causa en las últimas 24 horas. En el país están ingresados 28.850 pacientes, de los cuales 14.037 son casos activos. La región central-oriental concentró la mayor cantidad de nuevos positivos al coronavirus, en las provincias Las Tunas (326), Holguín (284) y Ciego de Ávila (259). Los datos oficiales muestran que más del 87,1 % de los 11,2 millones de habitantes del país han completado el esquema de vacunación con las fórmulas locales. Sin embargo, las autoridades han llamado a no confiarse ante la nueva ola de contagios causada por la circulación de la variante ómicron. El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, apuntó en Twitter que el alto porcentaje de la vacunación alcanzado es una fortaleza, pero "no es suficiente", por lo que pidió "cuidar a los demás con una actitud prudente y responsable". Cuba no integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud creado para acceder a las vacunas contra la covid-19, ni tampoco las compró en el mercado internacional. NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.