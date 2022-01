Cristina Gutiérrez: No dejemos de soñar

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team USA) finalizó tercera en la general de prototipos ligeros del Dakar y se convirtió en la primera mujer española en subirse al podio del histórico rally, tras lo que invitó a “no” dejar “de soñar”. "¡Podio en el Dakar! No tengo palabras para describir esto. No me puedo creer que hayamos conseguido llegar hasta aquí. Si me preguntas por eso hace un año y dos meses, te diría que todo es un sueño... No dejemos de soñar", compartió en sus redes sociales. Además, Cristina Gutiérrez es la tercera mujer que logra finalizar en el podio tras la victoria en 2001 en coches de la alemana Jutta Kleinschmidt (Mitsubishi) y el segundo puesto de la italiana Camelia Liparoti en 2021 en prototipos ligeros. Un buen resultado para la piloto española después de 14 meses “duros”, según reconoció recientemente en una entrevista con EFE, en los que tuvo que pedir un crédito para seguir corriendo y se rompió dos vértebras en junio durante el rally de Kazajistán. Además, en la 44ª edición del Dakar que finalizó este viernes, tuvo que soportar todo tipo de problemas. Desde dificultades con un gato al cambiar una rueda, a un fallo en el embrague y una rotura de transmisión, pasando por pinchazos inoportunos en los últimos instantes y una rotura del ventilador de su vehículo. EFE 101180 omb/ism