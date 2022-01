Conducir un tractor antiguo, una experiencia con doble pedal de freno

ARCHIVO - Conducir un tractor antiguo a una velocidad "rápida" de 20 km/h permite atravesar el paisaje sin perderlo de vista. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Los vehículos de época no solo son coches o motocicletas. Los tractores agrícolas antiguos despiertan el instinto de los coleccionistas y también fascinan, solo que manejarlos representa un desafío especial. A diferencia de muchos coches deportivos antiguos o motos históricas, permanecen en el campo de visión durante mucho más tiempo ya que, después de todo, son cualquier cosa menos rápidos. Pero los tractores antiguos tienen un enorme valor de exposición y muchos amigos. El experto en tractores Dieter Lauffs, de la certificadora alemana Tüv Rheinland, describe cómo se conducen. dpa: Quienes conducen tractores se sientan a una altura mucho mayor que el nivel normal en un coche o un SUV. ¿Cómo se llega hasta allí arriba? Dieter Lauffs: En la mayoría de los casos, se sube por detrás. Después de saltar sobre las palancas, los pedales y la caja de cambios situada bajo el asiento del conductor, se puede tomar asiento. El conductor domina desde lo alto de la carretera, a menudo sentado completamente libre en una bandeja de chapa que algunos ni siquiera reconocen como asiento. Delante suyo ve un capó estrecho, a cuya izquierda y derecha están las ruedas delanteras más o menos libres. dpa: ¿Y una vez que se llega arriba, ya se está listo para partir? Lauffs: Tras conectar el encendido, en muchos casos se debe esperar el precalentamiento antes de poder pulsar el botón de arranque. A continuación, el diésel cobra vida con potentes vibraciones. El automovilista acostumbrado a la transmisión automática descubre un pedal de embrague bastante lento... y normalmente un doble pedal de freno. dpa: ¿Al ser doble frena mejor? Lauffs: En los tractores antiguos, el freno solo funciona en las enormes ruedas traseras; las ruedas delanteras, en general mucho más pequeñas, no tienen freno. Los dos pedales de freno, que se pueden accionar de forma independiente, permiten frenar específicamente una rueda para apoyar la dirección. Esto ayuda, por ejemplo, a salir mejor de un surco en tierras de cultivo con las ruedas delanteras. También se puede simular un bloqueo del diferencial frenando una de las ruedas traseras motrices. Por ejemplo, si una rueda motriz comienza a girar en un suelo pesado y blando, a pesar de tener neumáticos especiales para tractor, y ya no puede proporcionar la propulsión necesaria. Al accionar el freno de esta rueda, se desvía la fuerza de propulsión a la otra rueda motriz, que sigue teniendo suficiente agarre. dpa: Suena complicado para un novato Lauffs: Sí, tal vez, pero para viajar por carretera es esencial que los pedales estén acoplados mecánicamente para evitar que el vehículo se escape durante una frenada de emergencia. Hay bastante que hacer, porque no solo los pedales son difíciles de pisar, por supuesto. Cuando se construyeron los tractores históricos, la transmisión automática no era la única palabra nueva. Ni siquiera la dirección asistida ni los frenos asistidos -cosas en las que hoy ni siquiera pensamos- se encontraban todavía en estos vehículos. dpa: Pero, ¿se puede finalmente partir? Lauffs: Casi, todavía hay dos palancas de cambio. Además de los cuatro pasos de marcha habituales, también hay que seleccionar el grupo de transmisión entre el grupo de velocidad lenta para uso en el campo o el grupo de velocidad rápida para alta velocidad. Esto último sería quizás 20 km/h, dependiendo del modelo de tractor. Una vez superado este obstáculo, se puede comenzar el viaje, sin suspensión y con neumáticos gruesos, con una corta distancia entre ejes y una dirección extremadamente indirecta. dpa: ¿Una tortura? ¿O es divertido conducir estos vehículos? Lauffs: Con el tractor se rueda a 20 km/h entre coches mucho más rápidos. Aquí, la conducción sigue siendo toda una experiencia, el ser humano vence a la máquina en un vínculo uno a uno con la mecánica. Libre sobre el asiento, el tractorista oye, ve y siente directamente su entorno. Para muchas personas, esta experiencia directa del entorno y la confrontación con la tecnología más bien clara es lo que hace que estas históricas máquinas agrícolas sean tan atractivas. dpa: Toda diversión tiene un final. ¿Qué tan bien pueden frenar los tractores? Lauffs: Como solo frenan las ruedas traseras, las prestaciones de frenado no son comparables a las de los vehículos modernos. Sin embargo, a las bajas velocidades en que circulan estos vehículos, esto no es realmente trágico. Dieter Lauffs es desde hace 30 años ingeniero de prueba y experto del Tüv Rheinland. Durante muchos años ha realizado muchas inspecciones a tractores. dpa