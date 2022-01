Concluyen en Cuba cuatro juicios con 66 acusados, 14 de ellos menores, por el 11J

La Habana, 14 ene (EFE).- Los cuatro juicios de esta semana en Cuba a un total de 66 personas -entre ellas 14 menores- en relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio quedaron vistos para sentencia, informaron a Efe activistas y familiares. A los tres procesos avanzados anteriormente, los de Holguín, Santa Clara y La Habana, los activistas han añadido un cuarto juicio en Mayabeque del que previamente no tenían constancia. El Gobierno cubano no difunde generalmente información sobre los procesos penales vinculados al 11 de julio y la prensa oficial tampoco reporta sobre estos juicios, que no son públicos. La fiscalía había pedido para alguno de los acusados hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de sedición, según documentos a los que ha tenido acceso Efe. Los activistas aseguran por su parte que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o solamente compartieron videos de estos hechos en las redes sociales. El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó hasta este viernes en una causa común a 21 personas, con solicitudes de hasta 30 años para cuatro de ellos por presuntos delitos de sedición. El tribunal dictará sentencia el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados. En este juicio estaban procesados al menos cuatro jóvenes de 17 años para los que la fiscalía solicitaba inicialmente 15 años de cárcel por sendos delitos de sedición y para los que al final pidió entre 5 y 7 años de cárcel. En Mayabeque, donde se juzgó a nueve personas, se mantuvo la petición de 25 años de cárcel contra Maikel Puig Bergolla, al que se le imputan media docena de presuntos delitos, incluida la tentativa de asesinato. Su defensa pidió la absolución. "Quedó más que comprobada la inocencia de Maikel", aseguró a Efe tras el fin del juicio la esposa de Puig Bergolla, Saily. La mujer denunció "contradicciones" en los testigos de la fiscalía, "mentiras" y la presentación de declaraciones firmadas de testigos que se evidenció que habían sido alteradas por las fuerzas de seguridad. El fallo de este proceso se espera también para el próximo 11 de febrero. Activistas denunciaron varias detenciones alrededor del juicio en Santa Clara, como las de familiares del acusado Andy Dunier García Lorenzo, que habían criticado abiertamente el juicio en las redes y habían enviado misivas de denuncia a más de 30 embajadas. Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos. Las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales. El Ejecutivo cubano ha negado además que se trate de juicios de carácter político. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que en la isla "no hay presos políticos" y que los cubanos "pueden manifestarse libremente" en contra de la revolución. También subrayó que en Cuba no hay en cárceles comunes menores de 16 años. PRISIONEROS TRAS EL 11J Según Prisoners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos la ONG asegura que hay 26 niños de entre 14 y 17 años. Por su parte, la ONG cubana Cubalex identificó en su último recuento, de este 3 de enero, un total de 1.339 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 710 (de los que 14 son menores) siguen arrestados. La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció este martes que ha denunciado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años "encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente". En Cuba la edad penal mínima son 16 años y la ley no distingue a partir de esa edad entre menores y adultos, como recomienda Naciones Unidas. El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.