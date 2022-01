Canciller mexicano, Persona del Año de Asociación de Control de Armas de EEUU

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- La Asociación de Control de Armas, con sede en Estados Unidos, nombró este viernes al Gobierno mexicano y a su canciller, Marcelo Ebrard, como "Personas del Año" por la histórica demanda en contra de fabricantes estadounidenses de armamento. El canciller y el Gobierno fueron los vencedores de una encuesta en línea con miles de participantes de docenas de países, reportó la organización internacional independiente. “La demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México contra las empresas de armas de fuego de EE.UU. representa una nueva forma importante de responsabilizar a los actores deshonestos por su papel en la violencia", declaró Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, en un comunicado compartido por Cancillería. La organización se refirió a la inédita denuncia que el Gobierno de México presentó en agosto pasado contra 11 fabricantes estadounidenses de armas en una corte federal de Boston, capital de Massachusetts, por su presunta negligencia que facilita el tráfico ilícito y la violencia en el país. Como recordó la asociación, la denuncia acusa a las compañías de vender cerca de 340.000 armas de un estimado total de medio millón que cada año fluyen ilegalmente desde Estados Unidos a México. “El concurso Persona(s) del Año en Control de Armas es un recordatorio de las formas diversas y creativas en que las personas y organizaciones dedicadas de todo el mundo pueden contribuir a enfrentar los difíciles desafíos de control de armas", añadió Kimball. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. Pero el Gobierno ha señalado al tráfico de armas desde Estados Unidos como uno de los principales factores. Tras el anuncio, el canciller Ebrard aseveró que "no es un reconocimiento a su persona", sino a México y al Gobierno de López Obrador por impulsar a nivel mundial el control de armas. "No tenemos por qué tolerar que nos saturen de armas, y no son ligeras porque matan a la gente", manifestó Ebrard, en un evento de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules. EFE ppc/mqb/jrh (foto)